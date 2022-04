Claudio Rígoli denunció que fue acosado: "Era muy jovencito"

El destacado periodista Claudio Rígoli contó cómo se desarrolló el terrible episodio en el que fue víctima de acoso.

Si bien Claudio Rígoli es reconocido por manejar un temple envidiado en el periodismo argentino, una entrevista con Infobae abrió zonas delicadas de su vida y el conductor se animó a hablar del traumático momento en que fue víctima de acoso. "Me ofrecieron un auto importado para que tuviera relaciones con una mujer", sentenció.

Cuando la periodista le preguntó si había sufrido una situación de acoso, Rígoli no tardó en responder: "No accedí, por cierto. Y no solamente en lo laboral. Ya lo he contado también, yo era muy jovencito y recién llegado a Buenos Aires (desde Entre Ríos)".

"Me ofrecieron un auto importado, en ese momento, para que tuviera relaciones con una mujer. Obviamente, era una mujer con mucho dinero y bueno le habré gustado. Me pareció un acto deleznable", agregó, en tono serio. También, emitió una reflexión en torno al acoso que sufren las mujeres y precisó: "Y ahí empecé a entender también lo que sufren las mujeres cuando tienen ese tipo de acoso, el tema de la autoridad y del poder, llevándolo adelante hacia un objetivo meramente de cosificación"

Para cerrar su dura historia, el periodista de El Nueve y exfigura de C5N indicó: "Fueron momentos terribles, y también lo he sufrido de parte de hombres". En la repregunta de la conductora Mariana Dahbar, Rígoli aseguró que esta situación de acoso no le provocó secuelas en su vida: "Es como que lo asimilé, lo tomé como tal, no me generó ningún tipo de conflicto ni nada por el estilo. Me dio rechazo absoluto. Lo tomé como un hecho puntual en mi vida, que tuve que vivir, pasó y punto".

El calvario de Claudio Rígoli que nadie conocía: "Lo más difícil"

Durante el diálogo con Infobae, el conductor resaltó que "lo más difícil fue el divorcio" y aclaró que "lo laboral no, porque forma parte de una dinámica en la que uno entiende las reglas del juego". "Si bien uno pone el corazón donde trabaja, adonde va y tiene afecto y cariño al lugar donde desempeña sus funciones, la cuestión personal es lo que cuenta: son tus hijos y tu familia", amplió.

Además, "El Conde" remarcó acerca del divorcio que "dar por finalizado un ciclo es una decisión dramática, sin dudas, porque a su vez uno quiere que los demás estén bien y no depende de uno". "Uno quiere sentirse bien y toma esa decisión para estar bien en la vida y por eso se transforma en una decisión difícil", profundizó.

Con respecto a los trámites y a las situaciones que se viven a la hora de dar vuelta una página amorosa en la vida privada, Rígoli reconoció que "divorciarte no es un trámite fácil porque hay hijos de por medio". "Eso te lleva a plantearte un montón de cosas y decir: ´¿Estoy siendo egoísta?´", insistió. En la misma línea, añadió: "Porque, hablo por mí, te preguntás si estás feliz con esa pareja como para seguir adelante o porque no le estoy permitiendo a la otra persona que rehaga su vida. Son todas cosas que te enseñan a pensar y a evolucionar".