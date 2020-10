Claudia Fontán explicó la verdadera razón de su salida de "Mujeres".

A tan solo dos meses de su estreno, El Trece le bajó el pulgar a "Mujeres", el nuevo magazine con el que la señal buscaba consolidarse líder en audiencias. De esta manera, el viernes 14 de octubre será el último día del programa de Laflia que, según dictaminó la periodista Laura Ubfal, "nunca logró encontrar su rumbo en la pantalla". Ahora, la exconductora del ciclo Claudia Fontán, reveló el verdadero motivo de su salida. "El programa había mutado en un reality", sentenció.

El programa se estrenó el 24 de agosto y arrancó con varios problemas: antes de su primera emisión, una de sus conductoras, Roxy Vázquez. fue diagnosticada con coronavirus y tuvo que participar desde su casa. Luego surgieron los fuertes rumores de conflicto entre Teté Coustarot y Solita Silveyra, y luego Claudia Fontán se contagio el virus. Ya recupera, la "Gunda" decidió no seguir en el magazine de El Trece.

"El programa arrancó con una de las cinco mujeres con COVID-19. Cuando yo me recuperé, había mutado a un reality para buscar un cantante. No quería estar de jurado en un reality", expresó la actriz y exconductora en diálogo con Estelita -personaje de Jey Mammón- en "Estelita en casa" (América TV).

Y agregó, picante: "Si me hubiesen llamado para ser jurado por ahí lo pensaba. Pero lo que yo iba a hacer en 'Mujeres' era otra cosa". Aunque se mostró firme en su decisión, valoró el acompañamiento de la producción (Adrián Suar, Pablo Codevilla y Federico Hoppe) quienes la invitaron a seguir en el ciclo, como jurado.

Además, ya en una nota tras su renuncia había admitido que los cambios en el show no le habían gustado. "Tenemos un grupo de Whatsapp con Mujeres, ya somos 20 en el grupo. No están las reemplazantes, hay bullying con ellas", lanzó, dando a entender que las cosas no cerraron del todo bien.