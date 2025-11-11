Chiche Gelblung destrozó a Milei y reveló por qué nunca más lo entrevistó: "Yo no"

Chiche Gelblung contó el motivo por el cual no entrevistó más a Milei.

Chiche Gelblung le otorgó una entrevista a Pedro Rosemblat, durante la cual hablaron largo y tendido acerca de la experiencia del primero de ellos, así como también de su opinión respecto a diferentes temáticas. Como era de esperar, una de ellas fue la política, específicamente lo relacionado a Javier Milei.

"¿Por qué no te dio más entrevistas?", quiso saber la pareja de Lali Espósito, a lo cual el histórico locutor respondió: "Porque yo no era sumiso a las cosas que él decía, yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura. Me llamó al otro día y me dijo 'nunca más vamos a hablar'".

Chiche Gelblung junto a Javier Milei.

"Y cumplió... ¿qué fue lo que le molestó?, ¿que le preguntaste?", preguntó el periodista, tras lo cual Chiche mencionó: "Por los jubilados, cuánto cuesta un litro de leche, cuánto cuesta un colectivo. No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos".

Chiche Gelblung y su crítica a Javier Milei

En otro pasaje de la entrevista, señaló: "Yo creo que es genuina esa admiración por el judaísmo que él tiene, pero no es bueno. Es una mala imagen". "¿Para quién?, ¿para él o para el pueblo judío", lo interrumpió Rosemblat. "Para el pueblo judío", replicó Chiche, que prosiguió: "Porque todos los cuestionamientos tienen que ver con que dicen que es pro-judíos. Y no tiene nada que ver".

Por otra parte, deslizó: "Yo nunca le creí del todo a Milei". "¿Te parece mentiroso?", inquiso incisivo Pedro. "En muchas cosas, creo que sí", asintió su interlocutor, que supo tener en reiteradas ocasiones al actual presidente de la nación en sus ciclos televisivos, dándole los primeros tintes de exposición previo al estallido que supuso su inserción en la política y, por sobre todas las cosas, la elección ganada en 2023.