Chau LN+: la figura que pega el portazo para siempre

Una de las figuras de LN+ tomó la decisión de abandonar la conducción de uno de los ciclos más importantes del canal. De quién se trata.

LN+ es un canal de televisión perteneciente al diario La Nación que comenzó a transmitir sus programas en 2016 con una variedad de periodistas vinculados a la política. A lo largo de estos años se fueron dando varios cambios que repercutieron en sus figuras, como por ejemplo, la reciente decisión de un conductor que renunció en las últimas horas a través de sus redes sociales.

En el mundo de la televisión es común que aparezcan internas entre conductores, equipos de producción, entre otros trabajadores. Esto se da principalmente en la farándula, donde suelen revelarse más facilmente estas cosas, pero en este caso, en la señal dedicada a la política LN+ ocurrieron dos hechos de estas características: la pelea entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale; y la reciente salida de una figura.

El rubro periodístico se hizo eco de la renuncia de Luis Majul a su programa matutino. "¡Hola! A partir de octubre dejaré 8 AM. Acepté conducir las mañanas por expreso pedido de Juan Cruz Ávila con el objetivo de ser competitivos desde temprano. Iba a quedarme solo unos meses. Terminaron siendo casi dos años. Fui feliz", expresó mediante su cuenta oficial de Twitter.

El conductor continuará al frente del ciclo +Nación y La Cornisa por el mismo canal, además de seguir como director de la nueva emisora radial El Observador por FM 107.9. Por el momento, se desconoce quién va a reemplazar a Majul en las mañanas de LN+ o si van a reestructurar la grilla de programación por esta situación de último momento que puso contra las cuerdas a los directivos.

Trebucq expuso a Majul y desnudó su vínculo con JxC: "Es columnista ya"

El periodista de A24 Esteban Trebucq acusó al conductor Luis Majul de que en La Nacion Más, específicamente en su programa, solo invitan y entrevistan a integrantes de Juntos por el Cambio (JxC). "Vos estás jugado con La Libertad Avanza, es dato", lo apuró Majul. Y el segundo contratacó: "Cada vez que LN+ y está Bullrich. Digo, ¿es columnista?".

El picante cruce se dio en la radio El Observador 107.9, donde ambos periodistas se encontraban cara a cara debatiendo sobre las próximas elecciones y los políticos que las protagonizan. El primero en tirar la piedra fue Majul, quien aseguró que Trebucq está con el partido libertario. "¿Yo? ¿Qué voy a estar jugado? Ayer entrevisté a (Maximiliano) Pullaro, a (Leandro) Santoro, a (Diego) Kravetz. ¿Son de La Libertad Avanza? Pongo ayer La Nación y estaba Bullrich, está todo el día Bullrich", acusó.

Frente a la punzante respuesta, el de LN+ acotó: "Bueno, bueno. Hoy va a estar (Javier) Milei, La Nación es 'mileista'... Es la señal que más tuvo a Milei". Y el de A24 remarcó, ante la sorpresa del primero, que no entrevista al líder de LLA hace un mes y que lo hará este jueves en su programa de TV y el próximo viernes, en la radio. "¿Dos veces seguidas?", consultó Majul. "Yo a Bullrich la invité y vino dos veces. Cada vez que LN+ y está Bullrich. Digo, ¿es columnista? Estoy tirando un dato", chicaneó Trebucq.

Tras la acusación, Majul advirtió: "Vos sabés que, en el último año, Milei estuvo mucho más en La Nación que en tu programa y en el canal". Y el "Pelado" Trebucq sentenció: "¿Y entonces por qué me estás acusando a mí? En LN+ están los de Juntos por el Cambio todo el día. ¿Está más Milei decís? ¿Vos decís que estuvo más en el último tiempo?". Y cerró: "Igual, ¿tiene algo de malo? Vos me decís que estoy jugado y no estoy jugado con nada, he traído gente de todos lados".