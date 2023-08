Chau Conejo: Coti Romero muy cerca de un reconocido periodista deportivo

La influencer correntina quedó expuesta en una reciente nota y salió a la luz su nuevo romance.

A tan solo dos meses de haber finalizado su relación con "El Conejo", Coti Romero habría iniciado una nueva relación con un famoso periodista deportivo. Según salió a la luz, la pareja habría entablado una nueva relación a través de redes sociales y habría claras intenciones por parte de uno de ellos.

Cuando salió de la casa de Gran Hermano, parecía que el noviazgo de Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga marchaba de maravilla y tenía buen futuro. Sin embargo, el vínculo terminó de forma abrupta y salieron muchas versiones sobre el tema. Sin embargo, parece que todo ya forma parte del pasado y ya están listos para adentrarse en una nueva relación.

Según reveló Yanina Latorre en LAM, Gastón Edul estaría muy interesado en la correntina. "Está muerto con ella, le encanta", reveló la panelista. Ante esto, Romero contó la verdad: "Me escribió para decirme que rechazó una nota, como no hay nada que hablar de eso".

Finalmente, Romero reveló a qué se dio la conversación que mantuvieron por redes sociales. "Vamos a trabajar en algo juntos de futbol, un ping pong", sentenció la influencer.

Coti se quebró y contó la verdad sobre cómo se vive en Gran Hermano: "Es horrible"

Pasada la última y exitosa temporada de Gran Hermano, muchos exparticipantes ven como se les diluye la fama y sus sueños de éxito mediático. Una de las afortunadas que pudo hacer un recorrido post reality fue Coti Romero, quien firmó para ser una de las participantes del Bailando 2023 a pesar de su reciente separación de Alexis "El Conejo". Ahora, la correntina se animó a hablar de las secuelas que le dejó el programa y se mostró angustiada al contar su historia.

Invitada a Intrusos (América TV), Coti respondió a las preguntas de Flor de la V y su equipo sobre su traumática separación de "El Conejo" y reveló: "Para mí fue lo más complicado (la separación). A veces amago con mandarle mensajes pero los borro. Estoy enamorada de él pero siento que tengo muchísimos problemas todavía (...) Yo no quiero eso para él, porque sé que le voy a hacer mal así y yo no quiero que él esté mal. Quiero poder sanar y si algún día se da poder estar con él o con cualquier otra persona sin hacerle daño".

"Ustedes me ven así pero cuando yo tengo ataques de pánico es horrible, es díficil y no quiero que una persona esté a mi lado conmigo así y sufra todo eso. Él tampoco está bien. Si ninguno está bien no es tan fácil", agregó, a pesar de los intentos de los panelistas por incentivarla a reflotar el vínculo.