Chau América TV: la verdadera razón por la que Héctor Rossi se va de Intrusos

El histórico locutor de Intrusos develó en sus redes sociales el verdadero motivo por el que dejará el ciclo que conduce Flor de la V. Qué dijo Héctor Rossi sobre su salida de América.

Héctor Rossi sorprendió al revelar en sus redes sociales el motivo por el que decidió irse de Intrusos. "Se me dificulta muchísimo", explicó el locutor en su cuenta de Twitter, donde se despidió de algunos de sus compañeros del histórico ciclo de espectáculos que se emite por América TV.

La llegada de Marcelo Tinelli a la señal de Daniel Vila como gerente artístico implicó fuertes movimientos en América TV, con importantes modificaciones no solo en la grilla sino también en los armados de cada programa. Un caso evidente es el de LAM, donde Estefanía Berardi y Andrea Taboada dejaron el ciclo, e Intrusos, que se adelantará una hora y arrancará a las 12.30.

Esta modificación impactará con fuerza en el programa que conduce Flor de la V, ya que Héctor Rossi confirmó que no seguirá durante el segundo semestre. El locutor lo anunció sin vueltas en sus redes sociales: "Decidí bajarme de #Intrusos a fin de mes". En otra publicación, Rossi se sinceró y dio más detalles de su salida del histórico ciclo de espectáculos.

"Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en America TV", escribió el locutor en una sentida publicación en la que destacó el trabajo y el vínculo que formó con sus compañeros en estos 20 años en Intrusos. En ese sentido, se mostró feliz por haber regresado al ciclo en el último tiempo: "Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)".

Respecto a los motivos que lo alejaron del programa, Héctor Rossi detalló: "Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir al 100 y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañer@s y menos a ustedes". Además, explicó que seguirá enfocado en La noche paranormal (Radio Pop) y Trasnoche 26 (el noticiero de la noche de Canal 26), además de otros contenidos que está preparando. Para cerrar, adelantó que pronto compartirá un video en el que dará más precisiones de su futuro.

Internas en América: Andrea Taboada se fue de LAM a otro programa del canal

La salida de Andrea Taboada de LAM generó gran revuelo en la televisión y en las redes sociales. La periodista era la única de las panelistas que participó en todas las temporadas del ciclo y trabaja con Ángel de Brito desde hace más de 15 años. Y si bien su desvinculación le generó una profunda tristeza, la panelista ya tendría definido su futuro laboral.

"Acá sí llamó la atención lo de Taboada, porque es histórica y hay una amistad con Ángel. En algún momento hubo algunas suspensiones, una mala contestación al aire, se dudaba si volvía o no, finalmente lo hizo, pero ahora se tomó la decisión de renovar el equipo de aire", indicó Marina Calabró. Además, reveló la propuesta que recibió Taboada y que la mantendría ligada a América TV.

La histórica "angelita", al igual que Estefi Berardi, continuarán en el panel hasta el 30 de junio. Pues en julio habrá una renovación del plantel, una información que fue confirmada por Ángel de Brito luego del explosivo posteo de Taboada en que reveló que fue desvinculada del ciclo.

"Lo que le ofrecieron a Andrea es ser parte de la producción o quedarse en la productora en otro proyecto", aseguró Marina. Lo cierto es que volver a la producción podría considerarse un retroceso, ya que en los últimos años se volvió una de las caras del periodismo de espectáculo.

Y si bien ella hace radio en CNN y tiene un programa en el Canal de la Ciudad, Taboada fue convocada para el nuevo programa de Mariana Fabbiani. El diario de Mariana debutará el próximo 3 de julio a las 14.30 por la pantalla de América y compartirá productora con LAM: Mandarina,

Andrea se sumará al panel de Octavio Majul, Ceferino Reato, la doctora Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Pepe Ochoa y Mariano Yezze. Este jueves se hará un nuevo ensayo con todo el equipo completo y la llegada de la periodista habría surgido por un pedido especial de Ángel de Brito, según contó Calabró en Mitre: “Se lo ofrecieron y está contenta”.