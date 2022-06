Chanchi Estévez se quebró en llanto en El Hotel de los Famosos: "La extraño mucho"

"Chanchi" Estévez protagonizó un emotivo momento en El Hotel de los Famosos al recordar a una persona que perdió años atrás.

“Chanchi” Estévez protagonizó un emotivo momento en El Hotel de los Famosos (El Trece), el reality que sigue el formato de Gran Hermano. Desde que José María Muscari se sumó al programa, cada vez salen a la luz más intimidades sobre las vidas personales de los participantes, ya que gracias a los juegos que propone, los concursantes se abren y cuentan historias íntimas.

“Si ustedes tuvieran que pedir una única cosa y la vida te la concede, ¿qué pedirían, si realmente sabés que te lo van a dar? Es una única cosa”, les preguntó el director de teatro mientras cenaban todos juntos en la mesa. Ante esta pregunta, el ex de Sabrina Carballo habló sobre la pérdida de una persona muy importante para el exjugador.

Mientras algunos participantes dieron una respuesta más vaga o superficial, “Chanchi” se sensibilizó y recordó a su mamá, quien falleció años atrás. “Que venga mi vieja a conocer a mi hijo. La extraño mucho, es tremendo. Ella era una genia, muy divertida. Para ella no había preferencias entre los 9 varones que crio y era una leona”, contó el exfutbolista entre lágrimas.

La feroz pelea entre “Chanchi” Estávez y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

En reiteradas ocasiones, “Chanchi” y Sabrina, quienes fueron pareja durante varios años y ahora participan juntos en el reality, protagonizaron feroces peleas frente a las cámaras. Recientemente, tuvieron un fuerte cruce al discutir cuál era la mejor estrategia para eliminar a “Locho” Loccisano.

“Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda, va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”, explicó Sabrina en referencia a “Locho”. Sin embargo, “Chanchi” no estuvo de acuerdo y opinó que esa estrategia no iba a funcionar.

Ante la insistencia de Estévez por imponerle su perspectiva, Sabrina exclamó furiosa: “Callate un poco, dejame hablar, maleducado. No me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”. Inmediatamente, la pelea escaló a tal punto que terminaron a los gritos.

La pelea entre “Chanchi” Estévez y Locho Loccisano

En otro episodio posterior, “Chanchi” y “Locho” protagonizaron una fuerte discusión. Todo comenzó cuando Loccisano hizo un comentario de burla sobre Lissa Vera, exintegrante de Bandana y exconcursante del reality. Rápidamente, el exdeportista, quien se encariñó mucho con ella, saltó en su defensa.

“’Locho’, ¿no tenés ganas de dormir? Hablás unas pelotudeces bárbaras”, le gritó Estévez. Al ver que Loccisano no le hacía caso, se cansó y lo desafío a resolver las cosas de otra manera: “No, vos estás hablando pelotudeces. Está mal. ¿Sabés por qué no fuiste a la H? Porque no me dejaron que te vote. Si tenés huevos, te espero el domingo en la H”.