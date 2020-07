Casados con Hijos: Martín Piroyansky reveló qué personaje estuvo cerca de interpretar

El furor por "Casados con Hijos" significó un antes y un después para la televisión argentina. Al día de hoy, y con un inminente estreno teatral para principios del 2021, la sitcom continua elevando las varas del rating. Pero Darío Lopilato no fue la única opción para interpretar al torpe Coqui Argento, sino que el reconocido Martín Piroyansky casi se lleva el famoso rol en el casting. El tono del personaje hubiese sido muy diferente en manos de Piroyansky, artista destacado del cine independiente, ¿se imaginan?

“Yo quedé finalista con Darío Lopilato para hacer del hijo”, reveló el actor de "Voley", "XXY", "Cara de Queso" y otras películas, en el programa "Últimos Cartuchos" (Vorterix). En diálogo con Martín Garabal y Migue Granados, Piroyansky recordó algunas de las ficciones extranjeras que se adaptaron en Argentina, jugando a armar elencos de argentinos en películas estadounidenses.

“Qué distinta que hubiese sido tu carrera”, afirmó Garabal ante la inesperada declaración. “Estoy seguro que cuando estaba yendo a la última etapa del casting, que estaban Francella y todos los productores, yo pensaba que me empecé a cagar en las patas por si quedaba", comentó el artista que en los últimos años participó en series como "El galán de Venecia" (Untref TV) y películas como "Permitidos".

Por último, sentenció: "No quería quedar porque me daba cuenta de que me iba a cambiar la vida”. Sobre el final de la nota recomendó a todos los padres de jóvenes que quieran ser actores y actrices que los manden de grandes a estudiar a sus hijos, ya que de muy pequeños pueden estar condicionados y esto podría ser contraproducente.