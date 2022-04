Carmen Barbieri se cansó y le habló a su supuesta hermana: "Miedo al rechazo"

La celebridad dio a conocer cuál sería su postura si el análisis de ADN resulta positivo. Carmen Barbieri miró a cámara y le habló sin tapujos a su supuesta hermana.

Carmen Barbieri se expresó sobre el escándalo mediático que la rodea tras la aparición de una mujer que ser su hermana. La conductora de televisión llevó a su programa a su prima Adela para rememorar historias de su infancia, ya que ella fue hija única del capocómico Alfredo Barbieri.

La madre de Federico Bal enfrentó esta situación de la mejor manera, con una gran apertura a escuchar a quien dice ser hija de su padre. "Le dicen la señora 'A' pero yo le voy a hablar a mi supuesta hermana", comenzó su descargo con un tono cálido, mirando a cámara y dirigiéndose directamente a esa señora. "No le tengas miedo al rechazo, olvidate, ni al mío ni al de mi prima", añadió.

"Y no le tengas miedo tampoco al olvido porque si realmente sos hija de mi papá por supuesto te contaremos todas las historias", continuó Barbieri. Y agregó: "Hablaremos todo y también te escucharemos porque si tenés una historia para contar, y quiero aclarar este tema del homicidio de tu mamá, que debe ser muy doloroso, yo quiero aclarar esto para limpiar el nombre de mi papá que está muerto y no se puede defender".

Barbieri defendió a su padre de las insinuaciones que lo relacionaron con el femicidio de la madre de su supuesta hermana: "Mi papá era un hombre de bien, trabajador, derecho, buen padre, impecable", soltó tras aludir a las declaraciones de Luis Ventura en las que informó que Alfredo Barbieri habría sabido de la existencia de su hija ilegítima.

Barbieri aprovechó la presencia de su prima en el programa para recordar anécdotas de los momentos que pasaban en familia, en la casa de su abuela, quien tenía amistad con grandes íconos del mundo del espectáculo por la trascendencia de su esposo, Guillermo Barbieri, guitarrista de Gardel. "Una noche nos comimos 24 pasteles entre las dos", relataron entre risas.

Fuertes declaraciones de Carmen Barbieri sobre el programa de Karina Mazzocco

Carmen Barbieri habló sobre el supuesto ensañamiento que habría en A la Tarde por la gran cantidad de veces que tocan temas ligados a ella. "Está haciendo un programa amarillo muy bueno. Si hay que tirar una bomba la están tirando genial, pero yo no estoy enojada. Por suerte no me enojo", soltó la diva al ser consultada al respecto en una entrevista con Socios del Espectáculo. Además, se refirió a los rumores que se habrían lanzado en el ciclo de Karina Mazzocco sobre el asesinato de la supuesta amante de su padre: "Esto de mi papá tomará mi abogado cartas en el asunto si siguen mezclando con temas de femicidio, asesinato, ocho balazos, un embarazo. Todo esto ensucia una historia que me dio alegría".