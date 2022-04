Carmen Barbieri quebró en llanto tras el accidente de Fede Bal: "No la estoy pasando bien"

La conductora no pudo ocultar su congoja por el mal momento que atraviesa su hijo. Carmen Barbieri se encuentra en Brasil para acompañar a Fede Bal en su internación.

Carmen Barbieri se expresó sobre cómo transita el difícil momento de su hijo Federico Bal tras un accidente que lo dejó con su brazo quebrado. La capocómica dejó en claro que la angustia y la desesperación son sentimientos que la han acompañado en estos días por el imprevisto que el actor tuvo en medio de una grabación del ciclo Resto del Mundo.

"Me agarraron bajón. No la estoy pasando bien", comenzó su descargo la conductora de Mañanísima, quien salió al aire desde un móvil en la clínica brasileña donde está internado Bal. "Las buenas también están. No puedo ser desagradecida a la vida. Yo salí de un coma, estoy viva y estoy trabajando... Ya estoy llorando", continuó.

La exjurado de Bailando por un sueño hizo un racconto de las desgracias que le ocurrieron en los últimos años y rememoró el fallecimiento de su madre y la partida de Santiago Bal, a quien acompañó en sus últimos meses desde cerca. "Y tengo un hijo que tuvo el mismo cáncer que el papá, y era no operable, muy malo, y salió adelante. Hoy está con problemas, pero los estamos venciendo", agregó Carmen, en alusión a la resiliencia que caracteriza a la familia Barbieri-Bal.

"Yo veo el lado malo, sí, me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla. Pero estoy muy agradecida, Dios me da la oportunidad de salir adelante", soltó la exsuegra de Barbie Vélez quebrada en llanto. Y concluyó: "Estoy agradecida a la vida y a Dios. Pero hoy me agarraron en un mal día... Hoy me agarraron golpeada".

El propio Fede Bal explicó con lujo de detalles cómo se dio el accidente en el que cayó en medio de una excursión en parapente a motor. "Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo, muchos golpes por todo el cuerpo y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a Río, para realizar la intervención en el Hospital Samaritano", enunció el joven.

La emoción de Carmen Barbieri al recibir un saludo de su nuera en vivo

Barbieri fue sorprendida en Mañanísima en el día de su cumpleaños con un video en el que la novia de su hijo, Sofía Audrey, le envió un cálido saludo. "Me hace llorar porque, de verdad, odia salir en cámara. Mi querida Sofi, que no sale ni en una foto. Yo le digo 'la mujer de mi hijo'. Están conviviendo juntos. Es bella, es buena. Gracias, Sofi. Yo sé lo que te costó", enunció la vida al final del clip.