Carmen Barbieri filtró un dramático audio sobre la salud de Fede Bal

Carmen Barbieri se mostró preocupada por la salud de su hijo y se descargó en su programa de televisión, atormentada por la incertidumbre.

Carmen Barbieri se mostró preocupada por la salud de Fede Bal y se desahogó al aire de su programa de televisión filtrando un audio de su hijo, harto de que su madre le pregunte sobre su salud. "Tengo miedo", reveló la capocómica.

La conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) anunció que su hijo pidió verla antes de irse de viaje y eso motivó su estado de preocupación, por si algo en su salud no está bien. Angustiada por como la trató, Carmen lo escrachó al aire filtrando el audio que le envió ante sus preguntas sobre si había algo importante que le quisiese decir. "Mami. ¿Qué te pasa? ¡Estoy bien de salud, mamá! Te quiero ver, nada más. Voy poco a Buenos Aires, a capital y hoy tengo ganas de verte. La semana que viene tengo un montón de cosas que hacer porque ya el jueves a la mañana viajo", se escuchó decir en el audio a Bal.

"Te puedo ver la semana que viene también, pero te extraño ¿Qué es lo que te pasa, mami? ¿Querés que te vea la semana que viene? Te veo la semana que viene. Estoy bien de salud, mami. Por Dios. ¿Qué pasa, mamá?", cerró el audio. Con un tono preocupado, Carmen manifestó: "Me contestó hinchado las pelotas. Las madres me van a entender. Este chico es un hombre que trabaja mucho, y afuera. Se va un mes o dos meses y lo veo poco. No es que siempre estoy pensando que va a tener cáncer. Pero como insistió en vernos hoy".

"Tengo miedo de que no me quiera decir que capaz tiene algo, no se siente bien, algo pasa. Me quiere ver sí o sí hoy", concluyó la mediática haciendo público su estado de alerta por la salud de su hijo.

Fede Bal hizo llorar a Carmen Barbieri en vivo: "Todas las cosas"

Carmen Barbieri no pudo contener su llanto en vivo por las palabras que pronunció Fede Bal sobre ella. El actor y director teatral aludió al lugar que tiene su madre en su vida y destacó varios aspectos de su personalidad, por lo que la capocómica no aguantó la emoción.

"Es la mejor mamá que me pudo tocar en la historia, pero cuando me preguntan sobre ella, es la mejor mujer del mundo. Y si alguien quiere decir que tengo un complejo de Edipo, puede decirlo", comenzó su descargo en diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV, Noche al Dente.

El actor que expuso sus falencias en el amor se refirió a varios aspectos de su vida en el ciclo al que acudió como invitado y expuso gran parte de su intimidad en dicha entrevista. En cuanto a su vínculo con su madre, sumó: "Amo a mi madre y ojalá el día de mañana me cruce a una mujer, tenga una mujer, como ella. Acompañó a ese hombre y cómo lo cuidó hasta los últimos momentos. Aún separándose y todo televisivo, un asco pero era un horror y me vieja lo bancó hasta último momento. Mi papá se fue abrazado a mi vieja".

"Es una artista de la hostia, es una compañera increíble, es madre. Es una madraza y es extrema en cuanto a los cuidados. Tengo 33 años y me llama y me cuida como si tuviera 8", concluyó el actor que fue convocado por un premiado artista recientemente.

Carmen Barbieri aludió a las palabras que la noche anterior había dicho su hijo en su ciclo, Mañanísima, y no pudo referirse al tema sin llorar. "Es verdad. Lo tengo loco. Le digo ‘cuidado, hijo, no te metas en el mar que hay tiburones’. Él va a surfear a Mar del Plata y me dice ‘si acá no hay tiburones’. Me emociona las cosas lindas que dice", relató Barbieri. Y reveló: "¿Y saben qué? No me las dice a mí. Sí me dice ‘te amo’, “te adoro, vieja’, ‘sos lo más’, pero no es lo mismo. Todas las cosas lindas que dijo, nunca me las dijo en la cara a mí. Ayer en la cama lloraba sola”.