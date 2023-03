Fede Bal define su futuro: el inesperado llamado de una figura de los unitarios de El Trece

Fede Bal se encuentra al frente de la obra de teatro Kinky Boots, pero su vida actoral puede cambiar por completo. El llamado de una reconocida figura de los unitarios de El Trece.

Fede Bal está en medio del furor de Kinky Boots, la obra de teatro de la cual es el protagonista. Luego del escándalo mediático que fue su separacióh con Sofía Aldrey, el actor recibió un llamado inesperado: se trata de un actor experimentado que brilló en los unitarios de El Trece.

La separación de Fede Bal que causó revuelo en el mundo del espectáculo quedó en un segundo plano, a pesar de que debe enfrentar causas judiciales tras la demanda que le hizo Sofía Aldrey, su expareja. Sin embargo, en las últimas horas lo llamó una de las figuras de los unitarios de El Trece para incorporarse a su elenco.

Después de haber visto Kinky Boots, el actor Julio Chávez se contactó con Fede Bal con el objetivo de trabajar juntos. La noticia la informó el periodista de espectáculos Ángel De Brito en su cuenta de Twitter. "La obra no tendría que ver con el lavarropas", bromeó en referencia a la manera en que se enteró Aldrey que Bal la engañaba.

De esta manera, el hijo de Carmen Barbieri se suma al staff de Julio Chávez, quien protagonizó unitarios como El Puntero, El Tigre Verón, Farsantes, entre otros. Aún se desconoce para qué proyecto lo llamó, pero se espera que en las próximas semanas se de a conocer. Seguramente, sea en el ámbito de lo teatral.

Fede Bal expuso cuál es la forma de conquistarlo y dijo lo que todos pensaban: "Me abrís"

Fede Bal realizó un sorpresivo posteo en sus redes sociales que generó varias reacciones. El mediático actor compartió con sus seguidores de Instagram cuál es la forma más simple de conquistarlo para tener un vínculo romántico mientras se encontraba en un supermercado. "Así ya me tenes", escribió.

Luego del escándalo mediático del cual fue protagonista tras haberse conocido los engaños a su pareja, la vida de Fede Bal se tranquilizó sosteniendo sus proyectos laborales, entre ellos, la obra de teatro Kinky Boots. Por ende, sus apariciones esporádicas en redes sociales también se hicieron más presentes, dado que antes no quería tanta exposición por su separación.

La revelación de Fede Bal en sus redes sociales

En una foto publicada el viernes 24 de marzo, capturó la góndola de un supermercado donde había todo tipo de quesos. "A mi me das un quesito y me abrís un vino y ya me tenés. Qué querés que te diga", expresó el hijo de Carmen Barbieri. En otra de las imagenes en sus historias de Instagram, fotografió la marca de un chocolate y dijo: "Se me pianta un lagrimón".

Actualmente, Fede Bal está grabando su programa Resto del mundo a través de El Trece. De hecho, en este momento se encuentra en Ámsterdam, capital de Países Bajos. El ciclo se emite todos los domingos a las 23 horas, luego de transmitirse anteriormente los sábados a las 23.45.