Carmen Barbieri enfrentó a Wanda por su amenaza de denuncia: "No me quita el sueño"

La capocómica contó cómo avanza la situación legal con Wanda Nara por los dichos en su programa.

La tensión entre Carmen Barbieri y Wanda Nara no para de crecer. Luego de que la empresaria anunciara públicamente que iba a denunciar al ciclo que conduce la actriz por Ciudad Magazine tras "haber ensuciado su imagen", Barbieri volvió a hablar del tema y se mostró indiferente ante el posible llamado de la Justicia.

La situación surgió luego de que Barbieri le diera lugar a sus panelistas, Estefi Berardi y "Pampito", a que hablaran sobre la acusación de Carmen, la exempleada de Wanda, y mostraran testimonios a los que la demandante tildó de "extorsivos". En este marco, y a algunas semanas de hacerse públicas las intenciones de Nara, la mamá de Fede Bal brindó una entrevista con Pronto y reveló cómo lleva el tema.

"Wanda nunca quiso hablar así que bueno... está todo bien. Si nos lleva a la Justicia, que nos lleve. Yo tengo a mi abogado y estoy tranquila", empezó por decir Barbieri. La actriz hizo especial hincapié en su seguridad de que "ni ella ni su equipo habían hecho nada malo" y que "nunca hablaron mal de Wanda". "No es que me importe o no me importe la denuncia, que siga su curso. Yo estoy disponible para hacer lo que diga la Justicia", continuó.

En este marco, Carmen Barbieri especificó: "Ni me enojé, ni me pone mal, tampoco me saca el sueño... Si Wanda necesita hacer eso, vamos todos a la Justicia". Por otro lado, a fines de noviembre, Wanda fue la encargada de anunciar que la Justicia la había sobreseído, pero sentenció con una contundente frase. "Espero que la prensa dedique la misma cantidad de horas para hablar de este sobreseimiento, como le dedicaron a tanta mentira", finalizó.

Flor Vigna se hartó y le respondió con todo a Carmen Barbieri: "Está reventando"

Carmen Barbieri y su equipo de Mañanísima acusaron a Flor Vigna de no ir al programa cuando es invitada por la producción. La expareja de Nicolás Occhiato le respondió con contundencia a la capocómica y enumeró los motivos de sus negativas a las propuestas de entrevista.

"Ella me promete que va a venir, entonces yo lo comuniqué acá. Siempre ella se compromete y me cancela. Tengo los audios, tengo todo. Dice hace como un año y medio que va a venir y todas las semanas le escribo y me mete una excusa", comenzó su descargo Carmen Barbieri en pleno vivo de Ciudad Magazine, emisora donde sale al aire todas las mañana juntos con sus panelistas, Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló.

Barbieri lanzó una hipótesis sobre la actitud de Vigna y dijo que quizá se duerme muy tarde, como muchos artistas, por su trabajo: "Venir acá es un sacrificio. A veces es tan temprano que no vienen. Tenés que levantarte muy temprano para arreglarte. va a todos lados, menos acá porque es cable".

"Lo entiendo, pero si te comprometés con una entrevista, la tenés que ir a hacer. Es poco profesional. No importa si es cable, si es aire, hoy la televisión es todo lo mismo. Es antiguo eso de cable y aire", opinó "Pampito". Y Berardi agregó: "La última excusa fue espectacular. Me manda con el prensa para que el prensa me diga que no, como ya me lo hizo otra vez. Entonces me bicicletea y pierdo tiempo, porque mi tiempo también vale".

Barbieri dio por cerrado el tema con una lapidaria frase en alusión a Vigna: "No estamos enojadas, eh. Pero no la invitemos más porque no quiere venir, hay muchos que están tachado".