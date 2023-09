Carmen Barbieri encaró a Estefi Berardi en vivo: "Mosquita muerta"

Carmen Barbieri acorraló a Estefi Berardi al aire en Mañanísima y le hizo un duro reclamo.

Carmen Barbieri es una comediante, bailarina, exvedette y directora teatral argentina de 68 años, actual conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine), programa en el que trabaja desde hace años junto a Estefanía Berardi. La relación entre ambas viene con altibajos y, en las últimas horas, se dio a conocer que la panelista comenzó una relación con un reconocido empresario de los medios, llamado Nacho Vivas. Fiel a su estilo, Carmen la enfrentó al aire con un fuerte reclamo tras conocerse la noticia. Presionada por la situación, Berardi reveló todos los detalles sobre su romance.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), confirmó que Estefi está saliendo desde hace dos meses con un gerente de Grupo Indalo llamado Nacho Vivas. Además, el periodista difundió fotos inéditas de los dos abrazados para evidenciarlo. Finalmente, a Estefi no le quedó más opción que confirmar la información y fue entonces cuando la madre de Federico Bal la expuso con un contundente comentario.

“¿Cómo se llama tu novio?”, le preguntó el panelista "Pampito". Al ver que Berardi se quedó callada sin responder, Carmen la apuró: “Perdón, no te hagas la que no. ¡Mosquita muerta! Ángel de Brito ya lo contó. Yo me estoy callando y lo sé hace un montón... ¿Por qué tenemos que callarnos nosotros?”.

“¡Yo también! Lo sé hace como dos meses”, comentó "Pampito", mientras mostraban en pantalla imágenes de los dos juntos. “Y esa foto es de un viaje secreto, cuando se fue a Mendoza. Por eso faltó y vos, Carmen, te enojaste”, sumó el periodista. “No tengo nada para ocultar”, contestó Estefi.

Luego, contó que lo conoce "hace un año y medio, por un amigo en común". Por último, cerró: "Me cuesta un poco decir la palabra ‘novio’, pero le dije a Ángel que sí, que es el chico con el que estoy saliendo. Se llama Nacho y estoy saliendo hace poco más de dos meses".

Qué dijo Ángel de Brito sobre la nueva relación de Estefi Berardi

Ángel de Brito dio la primicia sobre Estefi, con quien trabajó en su programa desde el 2022 hasta el 2023, y deslizó: "Está de novia una ex 'angelita', con un señor que es gerente, Nacho. Tengo fotos de los dos juntos. Es momento de blanquearlo". Luego, detalló que están saliendo hace dos meses y que se conocieron "hace un poco más de un año por una propuesta laboral que le hicieron a ella, de este grupo donde él es gerente, el que maneja C5N, Radio 10...".

"Ahí no pasó nada, pero hace un tiempo empezó a pasar. Nadie los había visto hasta que las chicas (sus panelistas) los vieron en algunos eventos. Son de la misma edad", sumó. Luego, mostró en pantalla las fotos de la pareja, en las que aparecen abrazados y de vacaciones juntos en Mendoza.

En diciembre de 2022, Estefi había anunciado su separación de Mauricio Colello, con quien estuvo durante 3 años. Según contó en LAM, fue su decisión terminar ya que eran incompatibles. “A mí me empezó a pasar en el último tiempo que no me venía sintiendo feliz, es difícil a veces congeniar dos mundos. Yo también trabajo mucho, él viaja y no me veo acompañándolo y por ahí nos costaba encontrarnos”, comenzó.

En este sentido, explicó que tienen perfiles muy diferentes y pocas cosas en común. "No congeniábamos en la vida. A veces pasa que te amás un montón y sin embargo hay otras cosas que te separan. Quizás en algún momento llegue otra persona que me haga ciento por ciento feliz, no de a ratos, como me venía pasando”, concluyó.