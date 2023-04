Carmen Barbieri denunció lo que Nacho Viale hace con Mirtha Legrand: "Dejala"

Carmen Barbieri hizo una fuerte denuncia contra Nacho Viale por lo que ocurre con Mirtha Legrand en El Trece. El duro descargo de la conductora.

Carmen Barbieri decidió hacer un fuerte descargo contra Nacho Viale. La conductora de TV de Mañanísima (Ciudad Magazine), se refirió a la inconclusa situación laboral de Mirtha Legrand con El Trece, donde existen diferencias en el contrato y el dinero para que vuelva La Noche de Mirtha.

Luego de escuchar una entrevista en la que Adrián Suar afirmó que la vuelta de Mirtha a El Trece es por un "tema económico", Carmen disparó contra Nacho Viale, productor del programa que conduce su abuela. "¿Por qué no la dejan a Mirtha trabajar en Canal 13, que ella lo ama?", se preguntó.

Asimismo, la presentadora de Mañanísima sugirió una solución: "Que trabaje gratis. A ver, con la edad que tiene Mirtha, con lo bien que está. Tiene ganas de seguir haciendo el programa". Inmediatamente después, la panelista Estefi Berardi comentó: "No creo que Nacho quiera que trabaje gratis". Carmen reaccionó y fulminó al productor: "Dejala tranquila a la abuela que haga lo que quiera. Si quiere venir acá y sentarse a desayunar, que lo haga. Está espléndida. ¿Cuántos años más va a vivir? ¿Veinte? Yo quisiera que esté en el libro Guiness y que viva 150 años y perfecta como está ella, pero que la dejen hacer lo que quiera. Ni una nota la debe dejar hacer el nieto".

Juana Viale, Mirtha Legrand y Nacho Viale.

Pampito, otro de los integrantes del programa, aportó otro dato y señaló: "De todas maneras, el canal no es que le pidió que trabaje gratis. Le ofrecieron dinero y, así y todo, Nacho quiere más". Enfurecida por el tema, Barbieri estalló y manifestó: "¡Nacho, la abu quiere trabajar! Dale el gusto y que trabaje. Si es lo que la mantiene viva". El mencionado panelista volvió a tomar la palabra y resaltó que Mirtha "quiere volver" a hacer TV. "Hay que escucharla", finalizó.

La angustia de Carmen Barbieri por la separación de Federico Bal

"¿No saben cómo sufrí y sufro esta separación? Era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba en su enfermedad, en su felicidad, en la muerte del padre, en todo. Estoy muy agradecida a ella y a su familia", comenzó su descargo la capocómica, en alusión a la ruptura de Fede Bal y Sofía Aldrey, después de que la joven encontrara chats comprometedores de su ex con otras mujeres. Y sumó: "Pero las cosas que quisiera decirle en privado se la tengo que decir cara a cara, porque no puedo mandar nada grabado. No quisiera que salga al aire lo que tengo para decirle. No es nada malo, porque la amo, pero no quisiera… Fede está muy triste", contó en Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad Magazine, con Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló como panelistas.

En tanto, Carmen Barbieri recordó un contundente pedido que le hizo a su hijo y que éste no cumplió: "Él empezó una relación tan linda con Sofi, pero a ella le tocaron vivir muchas cosas jodidas. Yo le dije a Fede, cuando empezaron a salir y los veía tan bien: 'Lo único que te voy a pedir Federico es que Sofi no derrame ni una lagrima por vos'".