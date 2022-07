Cande Tinelli "se colgó" en votar en Canta Conmigo Ahora: "Solo tenías un trabajo"

La hija de Marcelo Tinelli forma parte del jurado de Canta Conmigo Ahora y protagonizó un insólito momento.

Cande Tinelli llamó la atención de todos por no seleccionar a un participante que deslumbró a todo el jurado de Canta Conmigo Ahora por El Trece. Frente a la pregunta de su padre, explicó el insólito motivo: se compenetró tanto en la performance que se olvidó de votar y las redes sociales no se la dejaron pasar.

La hija de Marcelo Tinelli forma parte del jurado de Canta Conmigo Ahora conformado por 100 especialistas. La presentación del participante uruguayo Martín Abascal deslumbró a todos, pero sorprendentemente, Cande no emitió su voto y dio una insólita justificación.

"Quiero hablar porque pasó algo muy loco. Cristian Castro me cantaba a la vez acá y yo desde que empezó a hablar dije 'uh viene en una'", comenzó el relato de "Lele". Por este motivo confesó que se olvidó por completo de votar a Martín y cuando quiso acordar, la canción ya había culminado.

"Se colgó", interrumpió Coti para sintetizar lo que había ocurrido. "No llegué, es real esto. Me olvidé, se me fue, pero es positivo", indicó Cande. Frente a esa situación, las redes sociales ardieron tanto en los comentarios dentro de la publicación de El Trece como por parte del público, que se las ingenió para expresarse al respecto.

Por su parte, Coti dio su devolución y llenó de elogios al participante uruguayo, quien ya tiene un antecedente dentro de la televisión y el mundo del espectáculo. "Muy bien elegido el tema, eso también es de artista. Parece que ese tema fue escrito para él y eso habla bien de un intérprete", resaltó el artista, quien confesó que casi comete el mismo error que la hija del "Cabezón": "También me colgué por momentos pero me acordé a último momento. Somos los dos colgados pero ella es un poquito más que yo".

Cómo reaccionó la gente tras el olvido de Cande Tinelli

Quién es Martín Abascal, el uruguayo que brilló en Canta Conmigo Ahora

El nombre de un participante de Canta Conmigo Ahora estuvo en el radar del mundo del espectáculo. Se trata de Martín Abascal, oriundo de Uruguay, quien tuvo una buena presentación en el reality show conducido por Marcelo Tinelli a través de El Trece pero cuenta con un pasado escandaloso.

Su nombre recorrió las redes sociales y no fue precisamente por su performance en Canta Conmigo Ahora. El actor y cantante de 32 años hace 13 que vive en Argentina, sus primeros pasos fue en Operación Trinufo en 2009 y se lo vio envuelto en varias polémicas con figuras del espectáculo y diversos realitys shows.

En primera instancia, en el año 2017 se peleó con Carmen Barbieri cuando trabajaron juntos en una obra llamada La Gran Revista, que le valió un premio Estrella de Mar como revelación. Abascal acusó a la capocómica por maltratos y la relación no terminó para nada bien.

Por otra parte, en el 2020 se presentó en el reality show de su país Got Talent donde cantó el himno nacional uruguayo bajo una interpretación rockera, situación que no gustó en el jurado y fue rechazado. "¿Es un concurso de talentos o de moral?", había expresado al respecto.