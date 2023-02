Camila Homs reveló cuál fue su reacción ante el romance de Tini y De Paul: "Shockeante"

La expareja de Rodrigo De Paul recordó el momento en que se enteró del noviazgo entre el futbolista y la cantante. Rodrigo De Paul y Tini Stoessel comparten en sus redes sociales posteos donde muestran su amor cada día.

Camila Homs sorprendió al revelar qué hizo cuando se enteró por televisión que su expareja Rodrigo De Paul comenzó una relación con Tini Stoessel. La modelo recordó el momento en que una periodista reveló la noticia en el ciclo de Carmen Barbieri.

"En Mañanísima salió la noticia del año. ¿Sabés de que noticia te estoy hablando? La contó Estefi Berardi", soltó el cronista del programa de Ciudad Magazine, donde Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló trabajan como panelistas. La modelo respondió que sí, que sabía a qué noticia del año pasado se refería.

"Cuando Estefi tiró esa primicia, ¿qué fue lo primero que te pasó? ¿Le creíste?", preguntó incisivo el cronista y Homs respondió con soltura pero con una contundente frase. "Fue medio shockeante. Después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro", enunció la madre de los hijos de Rodrigo De Paul.

La panelista de Mañanísima se refirió a una decisión que Homs tuvo en los últimos días sobre la camiseta de Argentina y soltó: "Se le pidió si quería desfilar con la camiseta de Argentina, pero ella dijo que 'no' por respeto. Cerró vestida de novia. Desfiló para Claudio Cosano, Cocot, Silkey, Selú y varias marcas más", en alusión al trabajo de Homs en el desfile de La Jaula de la Moda en Arena Beach.

Homs reveló en ese mismo reportaje que ha sentido cierta hostilidad por parte de "Pampito" en el programa de Carmen Barbieri y le pidió al panelista que sea más bueno con ella y que no hiciera críticas tan punzantes.

La supuesta exigencia de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul en alusión a Camila Homs

La cantante de La Triple T no querría que Camila Homs viaje a España para que el futbolista vea a sus hijos. "El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, a tu ex no la quiero en Madrid fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de la 'Triple T' a su pareja. Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo te conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó", informó al respecto el periodista Juan Etchegoyen. Y sumó: "Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini Stoessel a la Argentina. Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo".