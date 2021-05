Nancy Pazos destrozó a Fernando Burlando, luego de que el abogado hablara de "casos pasionales".

Invitado a Flor de Equipo (Telefe) Fernando Burlando vivió un acalorado momento cuando la periodista Nancy Pazos lo cruzó con fiereza. El motivo del conflicto se dio cuando el abogado habló de "casos pasionales", desatando la furia de la panelista de Florencia Peña, quien lo ubicó con dureza: "Lo unico que no avanzó es tu cabeza".

Durante su visita al magazine de Florencia Peña, Burlando se sometió al famoso "cuestionario intragable" -en el que los famosos deben responder con la verdad o comer algún plato desagradable- y tuvo que responder si en algún momento de su carrera logró que a algún cliente culpable lo hayan declarado inocente. Sin titubear, respondió: “Sí, pero no fue en crímenes por gusto, sino tal vez por cuestiones pasionales. Cuando hay un tema pasional en el medio, uno lucha por revertir la situación y tratar de darle un equilibrio, porque cuando está la pasión en el medio la cabeza de la persona no es la misma...”.

La repudiable sentencia del letrado dejó muda a Florencia Peña, quien comentó que prefería no ahondar en la respuesta y desató la furia de Nancy Pazos, quien interrumpió la charla para increpar a Burlando: “Es una barbaridad lo que está diciendo. Yo sí voy a ahondar. Es imposible que a esta altura califiques de pasional a ningún crimen. Lo único que no avanzó es tu cabeza, porque claramente es una cuestión de género”.

“No, a lo sumo no será la mía, será la del Código Penal. El tema de género es otra cosa. Gracias a Dios hoy se ha revertido mucho la situación. En menos de un mes estamos sacando un libro de ayuda para las personas que pasan situaciones de violencia de género”, retrucó Burlando, a lo la panelista le dijo: “Cuando hablaste de pasional es lo primero que me hizo ruido. Creo que es lo mismo que le pasó a Flor. Antes se justificaban los crímenes de género diciendo que era un crimen pasional, entonces el justificativo no va”.

Y de forma aún más repudiable, el abogado expresó: “Todo va cambiando. Por suerte las cosas cambian para mejor en este tipo de situaciones pero estas cosas pasaron, estas cosas sucedieron. El hombre que llega a su casa y encuentra a su mujer con el vecino y reaccionaba de una manera violenta emparentado a una emoción era algo lógico...”. Sin poder contener su enojo, Pazos lo fulminó: “¿Qué es lógico? ¿Qué la mate? Estaba mal. Que un juez tomara como un desagravante el tema de que le metió los cuernos y entonces la podía matar claramente era un horror".