Brilló en Chiquititas y sorprendió con una inesperada denuncia: "Me quería ver muerta"

Una de las famosas actrices que trabajó en Chiquititas reveló lo que nadie sabía de su paso por la ficción de Cris Morena y la construcción de su carrera artística. La grave denuncia.

Una de las actrices que brilló en Chiquititas, la histórica serie de Cris Morena, realizó una grave denuncia a través de una entrevista brindada recientemente. La artista habló sobre su recorrido en la ficción, repasó toda su carrera y profundizó en una situación tensa que vivió a lo largo de estos años.

La serie infantil Chiquititas todavía es recordada por muchas personas, ya que dejó varios recuerdos impregnados en la memoria de niños y adolescentes que hoy son adultos. Sin embargo, hay un trasfondo que reveló una de las actrices que sorprendió a todos.

Se trata de Daniella Mastricchio, quien interpretó el papel de Sol Rivera y dialogó con la Revista Pronto hace pocos días. "A esta canción la escribí hace ya un tiempito, el año pasado, en un momento en el que estaba cansada de que distintas personas pendientes de la vida de otros se la pasaran tirándome y hablando mal de mí, de mi persona, mi familia, mi carrera y toda mi existencia", expresó en referencia a su último tema llamado Ni Da.

La actriz que se lanzó como cantante también se refirió a las intensas críticas recibidas a lo largo de estos años y se mostró con cierta incomprensión por este tipo de situaciones. "Había un ensañamiento abusivo y obsesivo y me cansé. Supongo que me creía muerta y me quería ver muerta. De ahí vino la idea del videoclip y de poner un ataúd en el centro de la escena. Básicamente me creían muerta en mi carrera y mi vida personal, pero no mi amor... Dani vino súper recargada y con más para dar", expresó.

Según contó, el videoclip de su tema Ni Da está inspirado en el vestuario del teatro de Chiquititas del año 1996: "Todo tiene una historia más allá de la letra". En última instancia, Daniela anunció su show el 3 de septiembre y cerró con un mensaje de reflexión en referencia a esas críticas recibidas. "Toda la mierda que me han tirado la convertí en arte, que es lo que hago. Lo que hablen las personas no hace más que hablar de sus inseguridades propias y de sus incapacidades para crear, hacer o sentir", concluyó.

Cris Morena anunció el gran cambio en su nueva telenovela: "Mucha idiotez"

La reconocida Cris Morena, productora musical y creadora de numerosas series juveniles como Chiquititas y Floricienta, presentó su nueva tira original, Te quiero y me duele, realizada en México y que llegará a la plataforma HBO Max el próximo 17 de agosto con una propuesta que conjuga música y melodrama para contar "una gran historia de amor e identidad".

En Te quiero y me duele, Juan Gris (Roberto Aguilar) y Lola Robles (Mar Sordo), dos jóvenes de orígenes y vivencias muy distintas cuyos caminos se cruzan fortuitamente para dar nacimiento a nuevas versiones de sí mismos, acompañados por sus grupos de amigos, que perseguirán sus sueños mientras buscan descubrir quiénes son en un mundo repleto de prejuicios y dificultades. "Es muy difícil porque transitan diferentes mundos, y eso se cuenta de una manera muy particular, al principio con muchas dificultades, pero después cada uno encuentra en el otro algo muy importante, un aprendizaje. Fue lindísimo, porque son personajes que empiezan a entender que hay mucha idiotez en sus mundos y que al mismo tiempo los otros mundos también son atractivos, y que es la sociedad la que los divide sin que ellos se lo propongan", comentó la productora sobre la serie, en declaraciones recogidas por la agencia Télam.

Además, dijo que si bien trata sobre "la preadultez", con roles que son de "jóvenes pero no tanto", es una trama "de dos clases sociales muy marcadas" y "más frontal que telenovelesca": "Las historias de amor por supuesto siempre suenan a novela, pero nos pasan a todos nosotros y son mucho más ricas". "Como verán no es una historia adolescente, es un poco más fuerte, es dramática en algunos momentos. No me interesa contar cosas crudas, pero lo que tiene de oscuro está relacionado con lo que sucede realmente. Tengo muchos seguidores adultos, también muchos niños, pero hay personas de 40, 45 o 50 años, entonces tocamos un poquito todas las temáticas", aseguró.

Y en esa línea, subrayó: "Yo no etiqueto las cosas, yo hago, y el que se prende, se prende. Si se engancha alguien más joven será porque necesita verla por alguna razón o porque le parece interesante, y si se prende un señor mayor también, a lo mejor recuerda cosas de su vida, o cosas que quiso vivir y no pudo, o le hace eco algo de lo que pasa en la serie. Pero es una serie claramente juvenil, de chicos que han vivido vidas fuertes, tanto en un lugar como en otro".