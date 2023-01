Brilló con Marcelo Tinelli en Showmatch y hoy trabaja como delivery

La nueva vida de quien supo ser figura de Showmatch con Marcelo Tinelli. Quién es el artista que hoy trabaja como delivery de comidas.

Un artista que trabajó con Marcelo Tinelli en Showmatch se reinventó y ahora trabaja en un rubro completamente distinto. El actor que participó de la primera edición del programa emitida en el año 2006 por El Trece, y en la actualidad, desempeña sus actividades laborales como delivery de comidas.

Su último roce con la actuación fue en la película Granizo, protagonizada por Guillermo Francella y lanzada en 2022, en la cual adoptó el personaje de Aldo. Sin embargo, y frente a las pocas propuestas como actor, pateó el tablero y tomó una drástica decisión para cambiar el rumbo de su vida.

Se trata de Matías Santoianni, quien hace poco tiempo, comenzó a trabajar en su emprendimiento gastronómico de productos órganicos. "Económicamente yo no tengo tanto gasto, no soy de volverme loco con eso. Funciona muy bien y me gusta hacerlo porque es algo orgánico que sale de la naturaleza y hoy está muy en auge", expresó meses atrás en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

Santoianni llegó como unas de las figuras a Bailando por un sueño y en un momento sumamente especial, ya que se trató del primer programa de Marcelo Tinelli en 2006 luego del éxito de Ritmo de la noche y Videomatch. Si bien en la antesala del debut del "Cabezón" era catalogado como candidato, su paso por el reality show de El Trece fue muy fugaz.

El actor de telenovelas como Solamente vos, Son amores, Padre Coraje, entre otras pertenecientes al canal de las estrellas gerenciado por Adrián Suar, fue el primero en abandonar la pista tras haber bailado al ritmo de la música disco y el folklore. Su compañera se llamaba Nathalia Rodríguez y en ese momento había un total de nueve participantes, pocos a comparación de los números logrados en los años posteriores.

Sobre su actividad como emprendedor de productos orgánicos y delivery, Santoianni, alejado de la televisión, sostuvo: "Me ha dado muy buenos frutos, yo entrego un pedido y no tengo problema con eso". Además explicó que "todo esto lo hago de manera online, la gente pide online por la página y yo se los alcanzo".

La calidez de la gente con Matías Santoianni

Independientemente de que ya se encuentra por fuera del mundo del espectáculo, el exparticipante de Bailando por un sueño dijo que lo reconocen por la calle. "La gente me dice que soy parecido al actor, y yo le digo que sí, trabajo y lo hago bien, me gusta hacerlo", dijo.

Sumado a eso, reveló cómo es la reacción de sus clientes al llevarle los pedidos. "Me ha pasado que me preguntan si soy el actor, me piden selfies y yo me saco, no tengo problema", indicó el artista oriundo de Castelar, localidad perteneciente a la zona oeste del Conurbano Bonaerense.

Lejos de quejarse por su actualidad laboral, Santoianni se mostró a gusto por poder tener un trabajo estable, más allá de su auge en la televisión como actor y participante de realitys shows, un rubro difícil de sostener. "Con la gente sigo siendo el mismo pibe de Castelar, para mí este es un trabajo que me gusta hacer, lo disfruto y tener la bendición de trabajar y poner el emprendimiento me da alegría", consideró.

El recorrido actoral de Matías Santoianni

El actor de 49 años comenzó su trayectoria en el año 1993, cuando tenía 21 años. Allí tuvo un boom cuando participó de Amigos son los amigos, la comedia dramática que empezó emitiéndose por Telefe y luego terminó en El Nueve, cuyas actuaciones principales estuvieron a cargo de Carlín Calvo, Pablo Rago y Cris Morena.

También actuó en la famosa telenovela Gasoleros por El Trece entre los años 1998 y 1999 protagonizada por Juan Leyrado y Mercedes Morán, siendo uno de los personajes secundarios pero importante dentro de la trama. Ya pisando la década del 2000, fue parte de Calientes, con Mauricio Dayub, Carina Zampini, Andrea Politti y Favio Posca, entre otros.

Por fuera de su rol actoral, Santoianni condujo un programa de televisión llamado Canto Litoral por El Nueve en 2016. Se trató de un ciclo con fines solidarios donde cada participante demostraba sus dotes artísticos, una propuesta distinta dentro de la grilla de programación de ese canal.

Quién es la otra figura de Showmatch que se retiró de la televisión

Un famoso deportista que se consagró como campeón Sudamericano y, posteriormente, triunfó de la mano de Marcelo Tinelli, ahora se alejó por completo de la televisión y trabaja como albañil. Precisamente, se conoció que esta figura "fue expulsada de los medios".

Se trata nada más y nada menos que de Eduardo Fabio "La Mole" Moli, el reconocido boxeador que brilló en Bailando por un Sueño y, dos años después de su triunfo, alcanzó el éxito en Cantando por un Sueño. Sin dudas, estos dos reconocimientos lo posicionaron como una estrella fuerte de la pantalla chica, pero ciertas actitudes lo dejaron relegado con el paso de los años.

Según informaron en El Run Run del Espectáculo, ciclo que conduce Lío Pecoraro por la pantalla de Crónica TV, "La Mole" Moli fue "expulsado de los medios" debido a varias actitudes que lo colocaron en la cima de la polémica. Principalmente, el deportista fue denunciado por violencia de género y además se conoció que cría galgos para hacerlos competir.

En este marco, se conoció que el boxeador consiguió un nuevo trabajo como albañil y decidió mantener un bajo perfil respecto a su nueva vida. Sin embargo, hace un tiempo atrás mostró que se peleó con uno de sus compañeros y terminó con el rostro hinchado por la paliza.