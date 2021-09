Brenda Gandini enfrentó los rumores de crisis con Gonzalo Heredia

La actriz abrió su corazón y se sinceró sobre su relación con su pareja. Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tiene dos hijos pequeños.

Brenda Gandini se expresó sobre los rumores de separación de su pareja, el actor Gonzalo Heredia, y fue contundente en su respuesta. La celebridad habló al respecto a la salida de una de las funciones de Desnudos, la obra teatral que protagoniza con su pareja, Luciano Castro, Luciano Cáceres, Sabrina Rojas y Mey Scápola. En su descargo, la hija de Daniela Cardone reveló toda la verdad de su relación matrimonial.

“La verdad es que no nos separamos. Está todo bien”, expresó Gandini, después de que Heredia haya explicado hace algunos días: “Yo no soy de hablar, de aclarar, pero está todo bien. Los rumores pasan siempre, son las reglas del juego y no pasa nada”. Las declaraciones de la actriz se produjeron en diálogo con el notero de Intrusos, donde Rodrigo Lussich, al regresar al piso, dio algunos datos que pusieron en duda las afirmaciones de Brenda.

“Hay versiones de que él se fue de la casa y que la cosa está picante. Que hay un tira y afloje. Pero públicamente la respuesta es que no están separados. Tal vez la están peleando, tratando de salvar la relación y por eso no quieren categorizar”, explicó el conductor de televisión, en alusión a las internas de la pareja de actores que se comentan entre los periodistas de espectáculos.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia protagonizan una obra escandalosa

Desnudos llegó a cartelera en medio de un sinfín de escándalos de sus protagonista, excepto por Luciano Cáceres y Mey Scápola. Además de Heredia y Gandini, Luciano Castro y Sabrina Rojas resuenan en todos los programas de chimentos por su separación y el noviazgo de la actriz. De hecho, recientemente Castro se refirió al tema y expresó: “Cuando Sabri habló con Ángel de Brito y le cuenta que estamos separados, ya hacía un mes que lo estábamos. Aparte de eso, hacía dos años que estábamos trabajando con ella para hacer las cosas bien y así, a veces es más difícil separarse bien que mal. Es más complejo”.

“Es raro, pero sí, bien. Estoy conociendo gente. No sabía que había gente”, relató entre risas, en referencia a su situación sentimental actual. Y agregó: “A lo de Sabri lo supe antes que todos”, en alusión al noviazgo de la actriz con el Tucu López. Por su parte, Rojas aseguró que atraviesa este momento de su vida con total liviandad y con ninguna expectativa en cuanto a su nueva relación.