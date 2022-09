Beto Casella y Bendita analizaron el video de Tinelli a los besos: "Abre mucho la boca"

El conductor de Bendita TV lanzó un comentario tras haberse viralizado el video de Marcelo Tinelli a los besos en un boliche.

Beto Casella realizó un análisis sobre lo sucedido con Marcelo Tinelli, a quien se lo vio muy acaramelado en un boliche, donde capturaron el momento de un chape intenso con una mujer. El conductor de Bendita TV por El Nueve brindó una reflexión sobre este tema y habló de la edad del conductor de Canta Conmigo Ahora.

El video de Marcelo Tinelli a los besos en un boliche se volvió viral en las redes, luego de que Ángel De Brito, Intrusos y LAM lo hayan filtrado mediante sus cuentas de Twitter. Por este motivo, en Bendita TV hicieron un informe y cuando volvieron al piso, Beto Casella lanzó una serie de comentarios.

"No empiecen ahora con que 'hasta qué edad se puede ir ahí' y esas cosas, porque eso de las edades y las franjas etarias... ", indicó sobre el momento del conductor de El Trece bajo ese concepto, que es la nueva generación para la cual la edad no tiene importancia. "Es un alma joven", agregó.

Al mismo tiempo, recordó los dichos de Estefi Berardi, quien dijo que "tiene pinta de chapar bien", y abrió juego a su panel para debatirlo. "Que abre mucho la boca y la agarró de acá...", sostuvo Edith Hermida refiriéndose a que la tomó de atrás de la nuca. "Es lindo cuando te agarran de acá", sumó Alejandra Maglietti.

En ese momento volvieron a hablar de la edad de Tinelli, que tiene 62 años, y Casella opinó: "Se destapó. Empezó grande con los fierros". Otra de las premisas manifestadas fue su exposición en un boliche, por lo que dijo: "Podría elegir si él quiere discreción y hacer de todo, y sin embargo, se exhibe ¿cuál es el problema?".

Beto Casella cruzó a Susana Giménez por su deuda con AFIP

Beto Casella habló sobre la denuncia por evasión fiscal de la AFIP que enfrenta Susana Giménez tras haberse mudado definitivamente a su chacra uruguaya, La Mary. La actriz y conductora de televisión se encuentra en un álgido momento a nivel mediático y el presentador de Bendita TV hizo una contundente reflexión al respecto.

El ciclo de archivo televisivo que Casella conduce desde hace casi dos décadas dedicó uno de sus informes a la realidad que vive la diva de los teléfonos y al regresar al piso Casella habló al respecto. "Tiene que pagar como pagamos todos. Es verdad", enunció el periodista que ha trabajado como productor de la estrella de Telefe.

A pesar de esas declaraciones, Casella demostró una vez más su amor por Susana Giménez con emotivas palabras hacia la diva. "No se fugó, como dice Alfano. No es Al Capone. Yo, a donde vaya le llevo flores porque la voy a querer siempre. Lo digo de corazón. No me gusta que esté viviendo esta situación", enunció el conductor de El Nueve.