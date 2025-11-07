Beto Casella se la pudrió a Ángel de Brito y le dijo de todo: "Códigos".

Los periodistas Beto Casella y Ángel de Brito mantuvieron un fuerte cruce en las redes sociales, donde se dijeron de todo. Qué sucedió entre ambas figuras de la televisión.

Todo ocurrió cuando Ángel de Brito insistió, a pesar de la desmentida de su colega, con que Beto Casella había rescindido su contrato con El Nueve para pasar a América TV. "Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos", comenzó el descargo de Beto Casella en X.

"Los traspasos de este tipo están llenos de detalles pequeños, que hay que ir hablando uno a uno. Hay un ciclo que tengo que cuidar hasta fin de año, poniéndole el mismo amor de siempre. Hay marcas, auspiciantes comprometidos, panelistas involucrados", continuó el conductor de Bendita, quien agregó: "Estos procesos necesitan discreción, prolijidad, profesionalismo. Y debería ser el propio protagonista quien anuncie las cosas (por respeto a todo lo antes mencionado) en el momento que quiera y de la forma que desee".

La respuesta de Ángel de Brito a Beto Casella

Un rato después, llegó la respuesta de De Brito, quien escribió en la misma red social. "¡Vamos Beto! No sé qué códigos hablas, los pases siempre fueron y son noticia. Y cosas menores también lo son", expresó.

"La novela la armaron ustedes faltando en banda a bendita, ahí no fueron discretos y hablaron ustedes en todos los programas, con poca discreción. Ustedes fomentaron que sea tema. Saludos", concluyó el conductor de LAM.