Beto Casella lanzó una fuerte crítica al gobierno de Javier Milei: "La brecha"

Beto Casella habló de la gestión de Javier Milei.

Beto Casella es conocido por ser un conductor de televisión y radio que suele estar involucrado con la realidad social, política y económica del país. Recientemente, el presentador dio a conocer su visión sobre la gestión del gobierno del presidente Javier Milei en su segundo año de mandato y fue contundente.

El presentador de Bendita habló en una entrevista sobre los primeros años de Néstor Kirchner como presidente, las peleas entre conductores de streamings y las políticas de Milei. En alusión a esto último, Casella pronunció: "Tiene el 70% de la libido en la economía y en sus perros. No parece tener el esquema de tener una mujer, hijos. Enamorarte de hombres como Milei es una fatalidad".

En referencia a sus ideales sociopolíticos, Beto sostuvo con firmeza: "En un país serio la principal preocupación es que no se agrande la brecha entre ricos y pobres". Al mismo tiempo, Casella recordó la prosperidad que había en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner, a quien ponderó: "En la primera etapa de Néstor, yo salía de la radio y tenía cinco o seis muchachos esperando en la puerta todos los días. Pibes que me decían 'Betito, yo estaba manejando un remis, pero como soy reparador de calzado me puse a hacer zapatos de nuevo y la verdad que ya tengo seis empleados, quiero hacer publicidad en tu programa'. Una economía que se empezaba a mover".

La palabra de Beto Casella sobre el escándalo de Viviana Canosa

"O estamos ante un aparato criminal dedicado a la trata de pibes chicos y de estupefacientes y robos, o ante un fabuloso show televisivo, pensado para duplicar o triplicar el rating", comentó Casella. Y cerró: "No puedo poner las manos en el fuego por nadie yo. A mí Lizy me cayó bien toda la vida, mejor que Canosa, pero en este caso las imputaciones son tan graves y, además, esta mujer dice que tiene las pruebas para llevar a la Justicia que ya uno, viste, abre los pochoclos y dice, bueno, vamos a mirar esto".

Beto Casella.

Beto Casella, sobre su adicción al tabaco

"Es un tema que no se toca tanto en los medios porque no tiene tanta visibilidad, al no tener tanta visibilidad no tiene rédito político. No es un notición, ¿los portales lo van a levantar? No, entonces vamos a una escuela a sacarnos fotos al hospital… Es una batalla que se perdió de Ecuador para abajo", comenzó Beto en el ciclo Seres Libres. Y siguió: "Yo fui esclavo del tabaco mucho tiempo. Había tenido un episodio donde se me obturó una arteria y estaba en el sanatorio. Yo tenía un pucho pero nada para encenderlo y entonces salí en camisoncito a la calle, para ver si alguien me daba fuego. Pero me agarró un guardia y me metió para adentro. Yo ya era conocido y estaba con el culito al aire, tratando de prender un pucho… Probé con el tubo fluorescente de la camilla, con el calor del tubo, para ver si me prendía, pero luego un alma caritativa me ayudó a prender el cigarrillo".