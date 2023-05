Beto Casella habló sobre el final de Bendita y sorprendió a todos: "De un día para el otro"

El conductor sorprendió a todos al referirse al fin del clásico programa de Canal 9, que acaba de cumplir 18 años en el aire.

Beto Casella sorprendió a todos los fans de Bendita al hablar sobre el ya clásico ciclo de El Nueve. El conductor visitó El Loco y el Cuerdo y por primera vez se refirió al final del programa que mezcla la actualidad y el archivo, y que acaba de cumplir 18 años al aire, uno de los más longevos de la televisión actual.

Bendita TV es el programa más importante de El Nueve, tanto por historia como por rating, por lo que a nadie se le ocurriría pensar a su finalización. Sin embargo, cuando Andrés Ducatenzeiler, ex presidente de Independiente y compañero de Flavio Azzaro, le consultó sobre cómo será el final, el periodista dejó una respuesta impactante.

"Bendita va a terminar de un día para el otro", aseguró Casella y generó inquietud en los entrevistadores. "Duca, esto es como El loco y el cuerdo. Ya te lo dije. Un día decimos no va más y listo, se termina. Un día cualquiera, es lo mismo", interpretó Azzaro. "No, pero no podemos comparar. Bendita tiene 18 años al aire y nosotros 18 minutos", replicó Duca.

"Viste cómo es esto, un día no tenés más ganas, que no es lo que me pasa ahora, o también puede venir el canal y decirme: 'Betito, mirá, estamos midiendo dos puntos, dos puntos y medio, y a esa hora necesitamos otra cosa'. O por ahí decís algo inconveniente que no le gustó a la gente y te cancelan, o aparece alguien diciendo 'este me maltrató cuando trabajé con él', y sonaste, el medio te pasa factura y fuiste", sostuvo Casella.

Beto Casella le hizo una dura acusación a Tinelli

El conductor de Bendita, que viene de blanquear una relación con Marixa Balli, se sintió muy cómodo en el programa y hasta se animó a opinar sobre el desembarco de Marcelo Tinelli como gerente artístico de América TV. Pero lo más relevante fue la acusación que hizo contra el conductor del Bailando por un Sueño.

Los entrevistadores le pidieron su punto de vista sobre el inicio de la relación entre Tinelli y Guillermina Valdés, quien fue esposa de Sebastián Ortega. "¿Hubo icardeada? ¿Estuvo mal? ", preguntaron y Casella contestó: "Y bueno, a mi me contaron algo de Tinelli que no está muy bueno, que no es lindo, que para mi no se hace".

"Tres o cuatro muchachos que participaron de sus programas me contaron que un día las esposas les dijeron 'Che, ¿Sabés que me llamó Marcel? Me tuvo media hora en el teléfono. Que si quería ir al Bailando, que por qué no estaba... Le dije que no, pero no la terminaba'. ¿Y viste? ¿Si sos mi amigo, si me contrataste a mi, por qué llamás directamente a mi mujer? ¿Por qué no me avisás primero, a ver si a mi me puede generar algo? ¿Por qué no me preguntás antes de hacerlo? Que se yo, son cosas que a esos muchachos no les cayeron bien. Nadie pide que vuelva el patriarcado, pero entre hombres... qué se yo, es feo, no se hace", agregó. De inmediato, Azzaro y Duca pidieron nombres, y el conductor de Rock&Pop especificó que "a uno que se lo hizo fue a (Martín) Liberman".

"Que se yo, ¿Viste? Todos recordamos lo que pasó con Ortega, que un día apareció en cámara y dijo 'pero Marcelo, no parás de llamar a Guillermina', y todos sabemos cómo terminó eso. Son cosas feas para mi", destacó Casella, quien unos segundos antes había dicho que Tinelli "viene fracasando últimamente, pero el último fue bastante llamativo".

"Lo que pasó fue que últimamente se mandó 3 o 4 macanas seguidas y grandes y me parece que la gente se lo está cobrando. Lo de la mesa del hambre, por ejemplo. Porque si vos te involucrás con todo, a mi me parece perfecto. Pero ir para la foto... no da. Después en San Lorenzo tampoco funcionó, tampoco le fue bien. Y en el comienzo de la pandemia cuando nadie podía ir ni a la esquina de la casa se fue en su avión privado a Esquel. Fueron macanas grandes y hoy las está pagando", concluyó.