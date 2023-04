Hay fotos: Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, nuevamente juntos

A más de un año después de su separación, el conductor de Showmatch y la actriz compartieron una tarde a pura sonrisas. Ambos compartieron las postales en Instagram y se dedicaron afectuosas palabras.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés compartieron una tierna foto juntos en sus respectivas redes sociales. La pareja se separó hace varios meses, pero eso no evitó que se muestren uno al lado del otro, felices y sonrientes. ¿El motivo? Su hijo Lolo, quien cumplió nueve años.

El papá y la mamá del más pequeño del clan Tinelli organizaron un festejo temático inspirado en la mayor pasión del cumpleañero: "La Scaloneta". Y entre la decoración de la impactante torta de cuatro pisos hubo un gran guiño para el ídolo del niño: Leo Messi.

Los padres de Lolo Tinelli se reunieron para festejar el cumpleaños del pequeño..

La repostera que se encargó del majestuoso pastel mundialista fue una amiga de la actriz. "La torta del cumple de Lolito. Muere por Lionel Messi y por la AFA”, escribió el flamante gerente artístico de América en Instagram.

Y además de saludar a su hijo menor, el conductor le dedicó una especial dedicatoria a su expareja: "Feliz cumple Lolito, bombonazo amado. Gracias Guillermina Valdes por este regalo maravilloso que me diste. Te quiero”. Y en la siguiente historia, agregó: “Mamá y papá te aman Lolito hermoso. Felices 9 mi alma”

Guillermina Valdés contó cómo es su relación con Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés abrió su corazón y dio detalles de cómo es su vínculo actual con Marcelo Tinelli, tras la separación. “Marcelo cuida mucho de Lorenzo, compartimos la crianza y podemos laburar los dos. La verdad que eso está buenísimo. Creo que es transformar los vínculos”, afirmó, entrevistada en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Entiendo que para la prensa no sirve que nos llevemos bien sin ser pareja, no tiene sal y pimienta, pero estaría bueno también hacer prensa de lo que es transformar un vínculo, llevarse bien, quererse”, subrayó.

Y dio por terminado el tema con una profunda reflexión: “Cuando uno cierra la puerta, está bueno cerrarla despacito, como ejercicio está bueno no dar el portazo. Por suerte, todas las parejas que tuve, las transformé en buenas relaciones, con respeto. Para mí, es muy importante tener vínculos armónicos en mi vida”.

La exmodelo días atrás negó los rumores que la vincularon con Santi Maratea y Javier García, y confirmó que continúa soltera. Además, afirmó que continuará viviendo "por ahora" en la misma torre con su ex. "Son dos departamentos diferentes, cada uno tiene su independencia. En algún momento alguno de los dos se va a mover. O no, no sabemos. Por ahora, quizás sea yo", explicó en Socios del Espectáculo.

Cande Tinelli no se reencontró con Guillermina Valdés tras su pelea

Una de las ausencia más llamativas del festejo del cumpleaños de Lorenzo Tinelli fue la de su hermana Candelaria, quien hace algunas semanas la trató de "falsa" a la madre de Lolo. La razón es que la influencer está de viaje por España, junto a su novio, el piloto de autos Santiago Urrutia.

Desde Barcelona, su última estadía, Cande compartió una historia en su Instagram en la cual se mostró muy triste por no ser de la partida. En la foto que la joven replicó, ya que su padre la había arrobado, están todos los hermanos y El Tirri, el primo del conductor.

Una vez terminado el festejo en su casa, Marcelo se juntó con sus hijos en un restaurant acompañado para una reunión más íntima. “Comiendo con mis amores para finalizar el cumple de Lolito. Mica, Fran, Juani, Tirri. Faltás vos Cande. Los amo”, escribió.