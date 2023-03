Guillermina Valdés rompió el silencio sobre su relación Javi García: "Dejó mucho que desear"

La famosa modelo reveló los detalles del vínculo que mantuvo con el arquero de Boca y aseguró lo que muchos sospechaban.

Guillermina Valdés rompió el silencio y se refirió a su romance con Javi García. A semanas de que se desatara la polémica por este supuesto vínculo, la modelo habló abiertamente de su supuesto romance con el arquero de Boca y confesó lo que muchos esperaban sobre el tema.

La situación salió a la luz en Socios del Espectáculo cuando Rodrigo Lussich aseguró que se había cruzado con la exdiseñadora de calzado en el gimnasio y allí le consultó sobre el escándalo. Hace algunos días atrás, Valdés había sido consultada por su supuesto noviazgo y confesó: "Nos vimos porque nos quisimos conocer, pero no estoy saliendo con él, nos vimos solo una vez". Sin embargo, recientemente Guillermina fue contundente.

"Me la crucé en un gimnasio y estuvimos charlando un ratito, muy amorosa", empezó por decir Lussich. Luego, añadió: "Parece que ya fue lo de Javi. Me dijo: 'Me lo mufaron'. Parece que fue cosa de una sola vez". Según trascendió, luego de que la situación se hiciera pública, ambas partes no se sintieron cómodas y decidieron no continuar con su relación.

En este marco, Mariana Brey enfatizó: "Se escapó. Los jugadores no saben manejar los medios. No lo digo peyorativamente, pero no están acostumbrados a esto. Sale con una famosa y ve que en menos de 24 horas la noticia está en todos lados”. Sin embargo, Paula Varela difirió: "A mí no me gustó lo que dijo de Guillermina. Dejó mucho que desear cómo se limpió las manos”.

Guillermina Valdés habló de su "romance" con Riquelme: "En mi vida"

La vida amorosa de Guillermina Valdés se vio totalmente convulsionada tras la separación de Marcelo Tinelli, los rumores de noviazgo con el influencer Santiago Maratea y su affaire con el arquero de Boca Javi García al punto que la nueva teoría que indica que la actriz tuvo un romance con el exfutbolista Juan Román Riquelme levantó un vendaval de repercusiones mediáticas. Finalmente, Valdés dio la cara y habló sobre su "romance" con Riquelme, actual vicepresidente y director deportivo de Club Atlético Boca Juniors.

En diálogo con Teleshow, Guillermina Valdés decidió hablar del "escándalo Riquelme" que se desperdigó por un chisme del periodista Carlos Monti, quien sostuvo que su encuentro con Javi García fue solo un "paraguas" para estar con el ídolo de Boca. "¿No será que García está encubriendo a un tercero? Que lo estén usando a García para ir a otro lugar de intermediario y que en realidad no es García", había manifestado Monti sin dar nombres pero haciendo referencia a la ex del conductor de ShowMatch (El Trece).

Con el rumor agrandado, no tardaron en surgir una numerosa cantidad de teorías que se viralizaron en las redes sociales sobre la vida amorosa de la figura. Pero fue ella misma quien decidió poner fin a todas las historias sobre su presente sentimental con un tajante mensaje que dio por tierra su acercamiento a Riquelme. "No lo conozco. Y nunca hablé en mi vida", precisó la actriz al ser consultada sobre su "romance" con la figura xeneize.

A su vez, la actriz también vinculada a aventuras amorosas con Santiago Maratea, precisó que actualmente no está saliendo con nadie ni tampoco está involucrada en una relación sentimental. Actualmente Guillermina integra el elenco de Los 39 escalones, puesta teatral que adapta la clásica película de Alfred Hitchcock y que se presenta, luego de una temporada en Mar del Plata, en Uruguay.