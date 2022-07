Beto Casella encendió la polémica y dijo lo que muchos piensan de La Voz Argentina: "No los eligen"

Beto Casella dijo lo que mucha gente piensa sobre La Voz Argentina. El conductor de Bendita, sin filtros.

Beto Casella habló sin filtros sobre La Voz Argentina y se hizo eco de la opinión popular. Con el afán de expresarse sobre el programa emitido en Telefe, el conductor de Bendita no dejó dudas en cuanto a su pensamiento: "A mí me parece que la gente no habla desde un lugar de intolerancia".

De acuerdo a sus palabras, lo que Beto Casella quiso expresar es su sorpresa por la participación de personas que son extranjeras en un programa que hace referencia a la voz que representa a "la voz argentina". "A mí me parece que la gente no habla desde un lugar de intolerancia ni xenófobo. Yo por lo que vi, lo que plantean muchos es ‘che, ¿por qué no hay más jujeños, sáltelos, de Tierra del Fuego? Dicen que sí hay, pero que no los eligen". Los reclamos por la presencia de extranjeros en La Voz Argentina son recurrentes en las redes sociales y generar división entre quienes lo ven con malos ojos y quienes advierten que esos argumentos pueden ser xenófobos.

"Yo pienso, como planteaba alguien, miren si dicen ‘el ganador de La Voz Argentina es alguien que vive en Texas’. No sé, si no, ¡que le saquen Argentina y sólo se llame La Voz!”, agregó Beto Casella. Rápidamente, el conductor fue cruzado por dos de sus panelistas en vivo.

Edith Hermida y Lola Cordero cruzaron a Beto Casella

Inmediatamente después de la reflexión de Beto Casella, Edith Hermida dio su punto de vista y dejó en claro que no piensa igual que el conductor. "En otro países cuando se hace La Voz también pueden cantar extranjeros. Por ejemplo, en La Voz España participaron argentinos, es el formato así”, aseguró la (también) integrante del staff de Radio 10.

Sumándose a su compañera, Lola Cordero agregó: "La Voz Argentina es para gente que vive acá y canta, no es que tienen que tener la nacionalidad, pueden ser residentes. Y hay mucha gente de todas las provincias”. En este sentido, Beto Casella terminó quedándose solo con su pensamiento y no coincidió con quienes lo acompañan día a día en el estudio de El Nueve.

Cuándo arrancan las batallas en La Voz Argentina

Este lunes 18 de julio, en una emisión especial, a las 22.30, La Voz Argentina ingresará en esta nueva etapa de batallas. El proceso consiste en que cada coach enfrentará a dos participantes de su propio team. Ambos cantantes interpretarán a dúo una misma canción.

Al finalizar la performance, el coach deberá decidir quién sigue en el certamen y quién debe abandonar el programa. Además, cada coach tendrá la posibilidad de robar hasta dos participantes de otro team que pierdan sus cruces.