Benjamín Vicuña se hartó y habló de los rumores de mala onda con Cabré: "Soy raro"

El actor se pronunció sobre su relación con el padre de la hermana de sus hijos menores y fue contundente. Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña estuvieron en pareja con "La China" Suárez.

Benjamín Vicuña se pronunció sobre su relación con Nicolás Cabré tras los rumores de enemistad entre los padres de los hijos de Eugenia "La China" Suárez. El actor rompió el silencio y llevó claridad a este señalamiento hecho por la prensa en varias ocasiones.

"Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones. Y no me lo he cruzado en el teatro. Se dijo que pasaron cosas en los pasillos, en los no pasillos", soltó el artista chileno en diálogo con LAM. Y agregó: "Nunca he trabajado con él, pero hay una relación de respeto… Esa cosa mentirosa de creer que, porque uno se conoce del medio, te ves y es 'ey, ¿qué hacés, hermano?'. O yo soy raro".

Yanina Latorre fue quien informó sobre la mala relación que habría entre Vicuña y Cabré: "El encuentro de Cabré con Benjamín Vicuña es ríspido. Cabré y Vicuña, para sorpresa de los que los ven en el teatro, se saludan medio seco. No es que hay mala onda, pero es secote. Distante. Tienen hijos que son hermanos. Vicuña ya se separó de 'la China'. Pero su saludo es cortante. Yo no pensé que había mala onda, porque a Cabré no le importa 'la China'".

Nicolás Cabré es padre de la hija mayor de "La China" Suárez, Rufina, mientras que Benjamín Vicuña es el padre de Magnolia y Amancio, los retoños más pequeños de la actriz de filmes como Los Padecientes y Abzurdah.

Nicolás Cabré sobre su estrecha relación con Rufina

Rufina es la única hija de Nicolás Cabré y el actor aseguró tener una relación muy especial con la pequeña de 9 años. "Ojalá sea mejor padre que actor. No me importa nada más que eso. Ojalá sea el 2% de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre", comenzó su descargo la estrella de novelas como Son Amores y Botineras.

"Yo no delegué, nunca tuve niñera, así fue desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte", comentó Cabré y aseguró que su hija es quien lo hace sentir la persona más feliz del mundo y que disfruta mucho del tiempo que comparten.