Barby Silenzi rompió el silencio sobre su relación con El Polaco: "Hay mucha envidia"

Barby Silenzi reveló en qué situación está actualmente con El Polaco.

Barby Silenzi rompió el silencio sobre su relación actual con El Polaco. En esta oportunidad, la mamá de Elena y Abril confirmó la reconciliación con el intérprete de Deja de Llorar: "Así es, estamos muy bien por suerte, así que muy contentos". Además añadió: "Sí, estamos reconciliados. Esta vez volvimos, te lo digo yo".

En mayo, fue la bailarina quien anunció en LAM la ruptura con el padre de su hija más pequeña y reveló que los motivos estaban relacionados a que la pareja no estaba "fluyendo". La artista agregó que estaban viviendo separados y que las múltiples actividades laborales del cantante impedían que puedan compartir más tiempo juntos. Aunque reconoció que se alegraba por sus logros profesionales.

En diálogo con un cronista de Intrusos hizo referencia a cómo viven el reencuentro amoroso, la artista aclaró: "Estamos re contentos, obviamente que tampoco salimos a decirlo, viste que te dicen 'Ay no suben fotos', es mucho de la red social que tenés que subir la foto". Además explicó los motivos por los cuales no se mostraron en público apenas decidieron apostar nuevamente al amor: "Bueno nosotros no subimos foto la verdad porque estábamos como tranqui, queríamos un perfil más bajo y bueno, ahora ya está".

Barby Silenzi afirmó que hay quienes quieren verlos separados: "Hay mucha envidia dando vuelta, entonces quizás es mejor guardarlo, pero bueno, ahora ya está". Y al ser consultada sobre cuándo fue que volvieron a estar juntos con El Polaco, la bailarina respondió: "En realidad nunca cortamos el vínculo porque tenemos una hija en común que es muy chiquitita, entonces siempre estuvimos en contacto, todo el tiempo. Y bueno, que sí, que no...".

La reacción de El Polaco cuando le preguntaron por Barby Silenzi

Fue Virginia Gallardo quien brindó en Intrusos la información de la reconciliación, pero eso no es todo, ya que también contó cuál fue la respuesta de El Polaco sobre su relación con Silenzi: "A Barby la amo". Seguido a eso la panelista le preguntó por su acercamiento a Valeria Aquino, la madre de su hija Alma, con quien parecía haber limado asperezas desde que se separó de Barby, aunque el cantante aclaró: "Con Valeria tengo buena relación". De esa forma, evidenció que está enamorado de la bailarina y que con su expareja simplemente tiene buen trato, pero nada más que eso.