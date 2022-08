Barassi llamó en vivo a Lali Espósito y le hizo un tremendo desplante: "¿Qué pasa?"

El conductor se comunicó con la reconocida cantante y le hizo un reclamo frente a las cámaras.

Darío Barassi se comunicó con Lali Espósito en vivo y le hizo un desopilante planteo en vivo. El conductor mantiene un buen vínculo con muchas personas del mundo del espectáculo, motivo por el que varias veces se comunicó con algunas figuras en su programa de El Trece. Precisamente, esta vez fue el turno de la reconocida cantante y actriz.

La situación se dio al aire de 100 argentinos dicen, precisamente cuando una participante dijo que medía lo mismo que Lali Espósito. En ese momento, Barassi pidió su celular a la producción y se comunicó en vivo con la intérprete de N5 y Disciplina para "sacarse algunas dudas" con respecto a ella.

"Quiero preguntarle a Lali esto…porque me llamó la atención que chape tanto, quién es el que está con ella porque la vi en una pileta, en una playa con alguien, ¿qué pasa?", empezó por decir Barassi antes de enviarle un mensaje de voz a la cantante. Además, le lanzó un fuerte reclamo frente a las cámaras: "Hizo un asado y no me invitó, pero las últimas dos veces me invitó y no fui".

En este marco, Darío Barassi abrió su chat de WhatsApp con la cantante y habló frente a los participantes de 100 argentinos dicen. "Enana estoy hablando de vos en mi programa porque cada vez que alguien gana cien lucas festejamos con tu música. Escuchame, ¿por qué chapas tanto en tus recitales? ¿Y quién es ese rubio con el que chapas? Luli quiere chapar con vos, ¿alguna quiere? Lali contame eso", empezó el mensaje de voz del conductor.

Por último, Barassi finalizó: "¿Con quién estas en la playa? ¿Por qué chapás en los shows? ¿Quién es el rubio y cuanto medís? ¿Vos calzás 35? Tengo una chica acá que mide un metro cincuenta y calza 35, me parece muy poco". Sin embargo, en el lapso de tiempo que le quedaba a ese programa, el conductor no tuvo respuesta por parte de Lali Espósito.

Darío Barassi se confesó en 100 argentinos dicen: "Me comí la placenta de Inés"

Darío Barassi realizó una confesión en 100 argentinos dicen que despertó todo tipo de reacciones en la producción y los participantes. El conductor de El Trece reveló que se comió la placenta de su hija Inés tras el nacimiento ocurrido días atrás y dijo qué le generó en el cuerpo.

El pasado 11 de agosto de 2022, Darío Barassi compartió la noticia más esperada y se trató del nacimiento de su segunda hija Inés. Una semana después, el conductor se refirió a este tema en 100 Argentinos Dicen y confesó que la ingesta de su placenta le dejó efectos secundarios.

Todo comenzó cuando tuvo un dinámico ida y vuelta con algunos participantes, de los cuales tres de ellos eran hermanos. "Son todos como iguales ¿viste?", se preguntó en referencia a la similitud facial que tenían, mientras que al mismo tiempo quiso saber si eran trillizos.

"No, sucesivos somos", respondieron al respecto. Por tal motivo, Barassi expresó que está muy metido con el tema embarazo y para la sorpresa de todos, lanzó: "Che me comí la placenta de Inés". Desde la producción deslizaron que esa situación pudo traerle problemas estomacales.