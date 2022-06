Baby Etchecopar y un nuevo descargo contra Cristina Pérez en A24: "Me chupa un huevo"

Baby Etchecopar salió otra vez con los tapones de punta contra Cristina Pérez. Furioso comunicado del periodista tras su cruce con la colega de Radio Rivadavia.

Baby Etchecopar volvió a cargar contra Cristina Pérez tras el cruce en Radio Rivadavia. Lo hizo en su programa Basta Baby, que conduce en las noches de A24, y se refirió a su colega como una "chica" con la que "no come pizza" y que por esa razón sólo se cruzan en el denominado "pase" de un envío radial a otro.

"Voy a aclarar una pequeña cosa, porque la gente está esperando. Arrancamos con Cristina Pérez con una discusión periodística sobre dos estilos. Arrancaron mujeres periodistas con un comunicado en contra mío. Yo no hablé nunca de cama de nadie, la que lo dijo fue Cristina. Por eso fue el quilombo. Si de verdad son periodistas, tan eficientes, espero que se rectifiquen conmigo", manifestó Baby Etchecopar, quien también resaltó que su abogado ya está trabajando legalmente para la rectificación del comunicado que se redactó en su contra.

De manera verborrágica, Baby Etchecopar agregó: "Están acostumbradas a cambiarle la imagen a la noticia y hacer un bardo de lo que no es. Yo nunca hablé de cama. Hablé de las preferidas de los políticos, y a veces las preferidas nos cuestan 500 millones de dólares, o 60 vacunas, o 20 colegios, fortunas... Me importa un carajo si son hombres o mujeres, si son chorros son chorros. No chorres. Estamos hartos de dejarla pasar. 'Si robó pero es mujer, dejala'. Me chupa un huevo".

Baby Etchecopar y su abogado trabajan contra el comunicado de las periodistas en su contra

"Hagan lo que quieran, pero saquen ese comunicado porque es mentira. Es falaz. Busquen el video, en ningún momento hablé de cama. Y es más: cuando esta mujer habló de cama dije no estoy hablando de cama. Uno escucha lo que quiere escuchar", manifestó Etchecopar sobre el tuit que se publicó en la cuenta de Periodistas argentinas.

Sintetizando el momento en que uno de los dos abandonó el pase de Radio Rivadavia, Baby sostuvo: "El que se fue del programa fui yo, era mío mi horario. Me fui yo del pase. Está todo bien, es un cambio de interpretaciones. No espero que me de la razón a mí ni yo le voy a dar la razón a ella".