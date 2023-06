Baby Etchecopar defendió a Jey Mammón y anticipó su futuro: "Vuelve a la televisión"

Baby Etchecopar manifestó su postura a favor de Jey Mammón y y opinó cuál será su futuro en los medios.

Baby Etchecopar habló sobre la denuncia publica que enfrenta Jey Mammón, quien fue acusado de abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto. Aunque la Justicia prescribió la causa, Benvenuto difundió el tema este año con unos videos y desde entonces, el conductor se mantiene alejado de las cámaras.

Recientemente, Mammón fue visto por primera vez junto a Gustavo Sofovich, con quien fue a ver la obra Debut sin Despedida, protagonizada por Etchecopar. Por primera vez en meses, Mammón fue captado por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) en la vía pública, a la salida del teatro. “Estoy saliendo un poco a pasear y recibiendo el cariño de la gente en la calle Corrientes”, declaró. El conductor de A24 habló sobre esta primera aparición de Mammón frente a una multitud de personas y, al ser consultado por su opinión sobre el caso, soltó un polémico comentario.

Etchecopar opinó que "una cosa es lo personal de él y otra cosa es su talento" y que "no tenemos tanto talento en la televisión como para andar cancelando". "No me gustan las cancelaciones, no me gusta cuando se dice 'no va a laburar más’. Dejá que lo diga la Justicia, vos no, dale laburo, porque un talento así no se puede perder. No me cabe ninguna duda de que vuelve a la televisión”, sentenció.

En este sentido, el locutor desestimó la denuncia contra el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe): "No hubo una Justicia que dijo 'este chico es un degenerado’. Prescribió y todo lo que quieras, pero... ¿toda la vida va a ir Mammón por Palermo y le vamos a tirar piedras por lo que le pasó?”.

Por último, largó una conclusión que generó repudio en las redes sociales: "Mañana aparezco yo todo vendado y digo ‘él me hizo una nota y en un momento me manoseó'. Te cagué la carrera y no hay condena ni hay nota. No hay que usar la tele para la denuncia, para eso está tribunales”.

Andrea Rincón volvió a defender a su amigo, Jey Mammón

Otra reconocida figura que saltó en defensa de Mammón fue Andrea Rincón, con quien mantiene una fuerte amistad. La actriz también se declaró "en contra de la cultura de la cancelación" y argumentó, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece): "Como la Justicia no hace su trabajo, la gente piensa que puede hacer justicia por mano propia. Y ahí está el gran problema que tenemos como sociedad, que no vamos al problema de la cuestión, que es la Justicia".

Por otra parte, Rincón manifestó su preocupación por la salud mental de su amigo: “Me mata cuando está mal y yo se lo trato de minimizar. Yo creo en la justicia divina y creo que esa justicia existe". Por último, les hizo una dura advertencia a todos los que apuntaron contra Mammón: "Tarde o temprano hay una rueda que hoy estás arriba y mañana estás abajo, y no hay que escupir para arriba porque te va a caer en un ojo".