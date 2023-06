Andrea Rincón volvió a defender a Jey Mammón: "Caer"

La actriz volvió a salir a bancar al ex conductor de Morfi. El humorista fue "suspendido momentáneamente" por Telefe luego de la denuncia por supuesto abuso sexual en su contra.

Jey Mammón, mientras define su futuro con Telefe, hizo su primera salida a un show tras la denuncia por supuesto abuso que hizo en su contra Lucas Benvenuto. Cuando la acusación llegó a los medios, el humorista fue "suspendido" de La Peña de Morfi y muchos de sus allegados le soltaron la mano. Pero también hubo excepciones, como su amiga Andrea Rincón, que lo volvió a defender.

La actriz cuestionó el funcionamiento de la Justicia y se manifestó en contra de la "cultura de la cancelación". "Como la Justicia no hace su trabajo, la gente piensa que puede hacer justicia por mano propia", afirmó y subrayó: "Y ahí está el gran problema que tenemos como sociedad, que no vamos al problema de la cuestión, que es la Justicia".

El cronista de Socios del Espectáculo, le preguntó su opinión sobre las "cancelaciones" que se dan en los medios y la artista fue tajante. "Entonces, la verdad que cancelar una persona...¿Qué pasa si no es así?", se preguntó y aclaró: "Obviamente que lo está sufriendo y yo ya lo dije, el tema es que yo soy parcial en este caso. Yo conozco a una de las partes que me cuenta lo que pasó, y a mí esta persona nunca me mintió, ¿por qué me va a mentir ahora?".

Además, Andrea manifestó preocupación por la salud mental de su amigo. “Me mata cuando está mal y yo se lo trato de minimizar. Yo creo en la justicia divina y creo que esa justicia existe. Y tarde o temprano hay una rueda que hoy estás arriba y mañana estás abajo, y no hay que escupir para arriba porque te va a caer en un ojo", indicó Rincón.

También apuntó contra las figuras que le soltaron la mano al exconductor de Morfi tras la acusación por supuesto abuso sexual. "En el último cumpleaños de Jey que fui (en diciembre), él estaba en un lugar y no te puedo contar la cantidad de artistas que yo vi, porque amigos de campeones hay miles, pero que cuando estás en el piso salís y lo pateás, porque de última llamate a silencio", reprochó.

Luego, el notero le consultó si se sentiría decepcionada, si se comprobara las acusaciones en su contra. "Él tiene pruebas y a mí me las mostró, aunque yo no se las tuve que pedir, mensajes, esto, lo otro, y ya está todo presentado en la Justicia", explicó

Por último, hizo referencia al anuncio que hizo el humorista sobre las demandas que emprendió contra algunos comunicadores. "Yo espero que todas las personas le pidan disculpas, eso no se puede hacer nunca más, utilizar un medio de comunicación para difamar una persona y patearla en el piso, eso no se puede hacer nunca más", cerró.

La sugestiva publicación de Jey Mammón sobre La Peña de Morfi

Jey Mammón reapareció en las redes sociales con una publicación que encendió las alarmas de sus seguidores. La ex figura de Telefe compartió un video que generó gran incertidumbre y trajo nuevamente a escena la posibilidad de volver a la televisión.

El conductor se alejó de la pantalla chica luego de la denuncia en su contra hecha por Lucas Benvenuto por una causa de abuso sexual se hizo pública (NdeR: prescribió en 2021). Desde entonces, se mantuvo al margen del ciclo y su lugar fue ocupado por Georgina Barbarossa.

En medio de la resolución judicial sobre el caso, y luego que Mammón anunciara que tomará medidas legales contra algunas figuras del medio que "tomaron como verdadera la denuncia", un video trajo nuevamente al actor al mundo digital. Precisamente, el conductor volvió a aparecer en las redes sociales con un peculiar posteo referido a La Peña de Morfi.

A través de sus historias de Instagram, Jey reposteó un video de un show que brindó en el ciclo gastronómico y musical de Telefe. Aunque no lo acompañó de ningún texto, dejó en claro su deseo de volver a formar parte del ciclo. Sin embargo, las autoridades del canal todavía no anunciaron nada al respecto.