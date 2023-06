Georgina Barbarossa y una noticia inesperada sobre Jey Mammón y La Peña de Morfi: "Retoma"

Georgina Barbarossa sorprendió a todos con una noticia que parecía imposible. Qué dijo la conductora de A la Barbarossa y La Peña de Morfi.

Jey Mammón es conductor de Telefe. Su contrato con el canal todavía sigue vigente pese a la suspensión por tiempo indeterminado, tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por abuso en su contra (NdeR: causa prescripta en la Justicia durante el año 2021). Sin embargo, en las últimas horas, el nombre de Juan Martín Rago volvió a ser noticia por una noticia inesperada lanzada por Georgina Barbarossa (actual conductora de La peña de Morfi).

“Me divierto como loca en La Peña y la verdad es que me preguntan si estoy cansada, pero no, porque me divierto mucho”, comenzó diciendo Georgina Barbarossa. En ese momento, la (también) conductora de A la Barbarossa agregó: "Son dos producciones impresionantes, tanto en A la Barbarossa como en Morfi. Es la primera vez que trabajo con cucaracha, pero tengo una producción impecable, así que no se puede fallar”.

Asegurando que tiene “unos compañeros increíbles”, Georgina Barbarossa decidió contar un dato inesperado sobre un programa del que no se veía mucho más horizonte luego de diciembre. "Respecto a los rumores de que La Peña no sigue…siempre termina en diciembre, y después retoma. Siempre terminan los contratos en diciembre. La gente creo que no tiene nada de qué hablar…entonces, es el chusmerío de siempre”, sentenció la conductora. Con este dato, crecen las especulaciones sobre un posible regreso de Jey Mammón el año próximo a la pantalla de Telefe.

Los Martín Fierro 2023 podrían tener un importante cambio por Jey Mammón y hay problemas con APTRA

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) a cargo de Luis Ventura prepara todo para la puesta en marcha de los Premios Martín Fierro 2023. Sin embargo, en las últimas horas, fueron cuestionadas algunas de las decisiones de último momento que están vinculadas al trabajo de Jey Mammón como conductor de La Peña de Morfi, en Telefe. "Somos los más afectados", expuso una famosa dupla de conductores.

La ceremonia de los Martín Fierro 2023 ya tiene fecha y lugar confirmado: será en la noche del viernes 9 de julio en el Hotel Hilton a través de Telefe. En este contexto, todavía no se delinaron algunos detalles como por ejemplo, quiénes serán los conductores asignados. En primera instancia habían elegido a Marley y Susana Giménez, pero APTRA dio marcha atrás. En lo que se detuvo el mundo del espectáculo es en otra situación particular: si Jey Mammón será o no ternado por APTRA.

Es que conductor y músico estuvo en los papeles de la producción para ser nominado por su labor en La Peña de Morfi por Telefe. A pesar de esto, tomaron una drástica decisión debido a la denuncia por abuso sexual que recibió públicamente de parte de Lucas Benvenuto (quién también había iniciado un proceso judicial por el mismo tema que prescribió). La medida, lejos de involucrar solo a Mammón, perjudicó a otros programas que competían en los Martín Fierro y eso fue lo que molestó a los artistas y presentadores. En concreto, contemplaron sacar de la terna a los programas musicales.