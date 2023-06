Figura de América TV lanzó lo que nadie esperaba sobre el caso Marley y Jey Mammón: "Hay cambios"

Una de las figuras que tiene América TV se metió en el polémico escándalo mediático de Jey Mammón y Marley. El contundente testimonio.

El caso Jey Mammón causó revuelo en el mundo del espectáculo y ahora se le sumó el de Marley, quien recibió una denuncia recientemente bajo la misma carátula de abuso sexual en una comisaría de Misiones. En este contexto, una de las figuras que brilla en América TV realizó un inesperado análisis sobre lo que pasó.

Fernando Dente, el flamante conductor del late night show Noche Al Dente por América TV, fue quien se animó a hablar en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. "Veo como todos, la sorpresa de la situación de que pase, es algo nuevo a lo que no estamos acostumbrados", indicó. "Son temas muy delicados para opinar y no me senté el tiempo suficiente para analizarlo como para hacer una opinión pública", añadió el presentador.

El caso que involucra a Jey Mammón se desató luego de que el por entonces conductor de La Peña de Morfi (Telefe) reicbiera una denuncia pública de parte de Lucas Benvenuto por abuso sexual. El joven salió a exponer su versión de los hechos en marzo de 2023, luego de que éste lo demandara legalmente años atrás y que la causa prescribiera en la Jusiticia. Las palabras de Benvenuto desencadenaron un cimbronazo en los medios de comunicación, y particularmente en el canal de las pelotas.

Jey Mammón fue apartado de la conducción de La Peña... y se refugió en su casa, casi sin salir a la calle durante días. Luego brindó algunas entrevistas televisivas, como las que concedió a Jorge Rial y Baby Etchecopar, en las que se lo vio muy afectado y que utilizó para negar las acusaciones. Más tarde, viajó a España, pero luego retornó al país y demostró en algunos móviles su intención de regresar a la televisión, incluso a Telefe, canal que ya dejó claro que no le dará lugar en su pantalla.

En cuanto a Marley, a principios de junio, un joven de identidad reservada que vive en la provincia de Misiones realizó una presentación ante la Unidad Regional II de Oberá. En la denuncia también se involucra a Marcelo Corazza, quien se encuentra detenido en el marco de una investigación para desbaratar una red de pedofilia de la que se lo acusa de ser parte. Tiempo antes de esta situación, el conductor viajó a Colombia para grabar Expedición Robinson, que está en los planes de transmisión de Telefe

Las denuncias a dos de los más famosos conductores de la televisión argentina generó sorpresas en el espectáculo. Por el lado de Jey Mammón, desde APTRA tienen en consideración retirar la terna de programas musicales para no nominarlo y así despegarse de esta situación; mientras que el caso Marley se está manejando con total hermetismo, teniendo en cuenta que el presentador de La Voz Argentina todavía no realizó ninguna declaración.

Chau Marley: Telefe eligió una figura para reemplazarlo tras la denuncia

Marley recibió un duro revés por parte de Telefe en relación a un importante evento de la televisión. El conductor de televisión fue denunciado por abuso sexual de menores y será investigado por la Justicia Federal.

El presentador de Por el mundo y La Voz Argentina era uno de los posibles conductores de la ceremonia de los Martín Fierro 2023 pero lo recientemente ocurrido habría hecho que Telefe se decidiera por otra figura. Iván de Pineda sería el encargado de llevar adelante el evento de premiación a la televisión de aire.

Después de que se barajaran nombres como Susana Giménez, Wanda Nara, Paula Chaves, Santiago del Moro y más figuras de la TV para conducir la ceremonia de los Martín Fierro, el canal de Viacom se habría decidido por De Pineda aún no confirmó por cuestiones de agenda. El periodista Rodrigo Lussich reveló que habría una pica entre Marley y De Pineda: "A ninguno de los dos le gusta que el otro esté haciendo un programa que hasta pasa por el mismo lugar. Porque van repitiendo los destinos, es la misma ruta", señaló en Socios del Espectáculo.