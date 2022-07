Así luce actualmente la casa de Casados con Hijos: el particular detalle que llamó la atención

Un usuario de TikTok grabó la fachada principal de la serie pero los usuarios se dieron cuenta de un detalle muy particular que pasaron por alto en la producción.

Un usuario de TikTok (@unreviaje) se volvió viral luego de mostrar un video actual de la casa de los Argento, familia protagonista de la famosa serie argentina Casados con Hijos. A las pocas horas de haber publicado el video, gran cantidad de usuarios interactuaron con el clip y comentaron con nostalgia. Sin embargo, otra gran cantidad de internautas analizaron un peculiar detalle de la casa que fue pasado por alto por la producción.

La serie inspirada en la sitcom estadounidense Married with Children y protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío y Luisana Lopilato, Érica Rivas y Marcelo de Bellis, se estrenó en 2005 y contó con dos temporadas. Posteriormente, dejó de emitirse por algunos años y luego regresó a la pantalla de Telefe en el 2012. Desde entonces continúa al aire intermitentemente y siempre se repiten sus capítulos. Al llevar tantos años al aire, la serie convocó a varias generaciones y este clip no pasó desapercibido por los usuarios de TikTok.

La fachada de la casa en donde vivía la familia está ubicada en Florida, dentro de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, el videoclip podría haber pasado desapercibido, ya que la apariencia actual de la casa es muy diferente a la que siempre se mostraba en el programa. El hogar que se veía en varias escenas de la serie descuidado, manchado y con afiches pegados en la parte del garage, pero en el video que se viralizó se la puede observar con el frente renovado y recién pintada. Sin dudas, una imagen muy diferente a la que se mostraba en Casados con Hijos.

Pero al prestarle más atención a la casa y a su distribución, varios internautas se dieron cuenta de algunas inconsistencias entre lo que se mostraba en la serie y la forma de la casa. En principio, se dieron cuenta que el garage se encuentra en uno de los laterales de la casa, pero Pepe Argento siempre decía que "entraba en Chevy por atrás". Además, también se puede ver que el jardín se encuentra al frente del hogar, mientras que en la serie siempre se mostró como un patio interno.

Flor Peña y Marcelo de Bellis revelaron cómo convencieron a Francella de llevar Casados con Hijos al teatro

Florencia Peña invitó a Marcelo de Bellis a su programa, La Puta Ama (América TV), y recordaron la ingeniosa estrategia que planearon para convencer a Guillermo Francella de llevar Casados con Hijos al teatro. La exitosa sitcom estrenará su versión en formato teatral a comienzos de 2023. A lo largo de su conversación, Peña y De Bellis revelaron detalles sobre sus respectivos personajes, Moni Argento y Dardo Fuseneco, y contaron cómo hicieron para convencer a Francella de que llevar Casados con Hijos al teatro era lo mejor que podían hacer.

Peña explicó que este proyecto tuvo que ser pospuesto en varias ocasiones debido a la pandemia del coronavirus y el cierre de los teatros. “Solamente una pandemia podía lograr que no lo hiciéramos, y pasó una pandemia, ¿te das cuenta?”, le dijo a su compañero, a quien nombró como "el artífice" de esta idea.

“La historia fue así. Era un tema de conversación una vez al año con Guille (Francella), pero él me ponía el ejemplo de Carlos Bianchi en Boca, y me decía: ‘Volvió y no ganó un partido’”, relató De Bellis. “Hasta que una noche, en una cena extensa con amigos le digo: 'Guille, tendríamos que hacer teatro nosotros'. Y le vi los ojitos azules distintos”, sumó el actor.

Acto seguido, planeó una estrategia para convencerlo. “Cuando voy al baño, le digo a un señor que estaba sentado en otra mesa: ‘¿Por qué no le decís que Casados con Hijos es para el teatro?’, y el tipo me miró sin entender bien, pero se paró y lo dijo. Entonces le dije: ‘¿Viste, Guillermo? Lo mismo que te acabo de decir yo”, recordó Marcelo.

Después de esta conversación, De Bellis publicó una foto en Instagram de todos juntos en esa cena y debajo escribió una frase cortita y al pie para ver cómo reaccionaba su audiencia. “Nos sacamos una foto, yo la subí y puse: ‘Soñando con hacer Casados con Hijos en versión teatro”. Apenas minutos después, el posteo había explotado y todos los portales de noticias habían levantado la nota.