Aseguran que Pablo Lescano no quiere tener relación con su hijo de 21 años

Según la abogada de su hijo Brian, Pablo Lescano no quiere tener relación con el joven de 21 años.

La abogada de Brian, el joven de 21 años que recientemente Pablo Lescano reconoció como su hijo, aseguró que el popular cantante de cumbia sabe de su existencia hace años pero que no quiere tener una relación con él. "Ni siquiera tiene el teléfono", contó la letrada en diálogo con Intrusos (América TV).

En los últimos días se supo que Pablo Lescano reconoció como su hijo a un joven de 21 años llamado Brian luego de que se llevara a cabo un juicio por filiación y un análisis de ADN. Pero según reveló la abogada de Brian este viernes en Intrusos, el músico no quiere tener relación con él, pese a que el propio cantante ya en el 2006 había contado en una entrevista de la existencia de su hijo. "Recién en 2019 se inició este juicio de filiación tras tratar de que todos esos años hubiera un vínculo", aseguró la letrada María José Miguelez.

En ese sentido, la abogada explicó que Brian buscó comunicarse por distintos medios con su padre, pero no lo logró. "Tuvo contacto con sus abuelos, pero el señor Lescano propiamente dicho no tiene contacto con él", contó en su charla con Intrusos. Además, reveló que cada vez que el joven quiere contactarse con Lescano debe hacerlo a través de su representante, "ya que ni siquiera tiene el teléfono".

Por otra parte, la abogada aseguró que el músico nunca se hizo cargo del chico económicamente, pese a que la mamá de Brian llegó a decirle a Lescano que estaba embarazada. De todos modos, Miguelez reconoció que los padres del popular cumbiero sí tuvieron relación con el nene y su madre. "En el 2006, Brian tenía bastante contacto con Pablo Lescano", agregó la letrada.

En tanto, Maite Peñoñori sumó que Romina, hermana de Pablo, llevó a Brian a diversas internaciones del cantante para que tuvieran contacto: "Lo incluían a la familia pero nunca tuvo encuentros a solas, siempre fue con los hermanos y con la mujer de Pablo, Cecilia". "Brian hasta principios de este año lo único que quería era tener una charla con su papá a solas", cerró Miguelez.

