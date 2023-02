Aseguran que Alfa será panelista en un programa de Telefe y se reencontrará con un viejo amor

Ángel de Brito reveló que Alfa está cerca de incorporarse como panelista a un programa de Telefe, donde se reencontrará con un viejo romance.

Es sabido que participar de Gran Hermano implica un fuerte crecimiento en la popularidad de cada hermanito, lo que lleva a que algunos de los concursantes consigan trabajos en los medios una vez que dejan la competencia. Así sucedió con varios ex participantes, como Silvina Luna, Pamela David, Gastón Trezeguet y Christian U, entre otros.

Uno de los que se sumaría próximamente a esa lista es nada menos que uno de los competidores más polémicos de la actual edición de Gran Hermano. Según reveló Ángel de Brito en LAM, Alfa se sumará al panel de un programa conducido por un viejo amor suyo. Claro que su llegada tampoco estuvo exenta de polémica, ya que al parecer no habría caído bien la novedad entre sus nuevos compañeros.

Es que el ex Gran Hermano arribará como panelista en A la Barbarossa, donde se reencontrará con Georgina, con quien tuvo un breve romance hace algunos años. "Fuera Gastón Trezeguet, cuando termine Gran Hermano, porque ya no van a hacer ese segmento y no tendría una función específica dentro del programa", contó De Brito.

"Lo que me sorprendió es la incorporación: Alfa sería panelista", aseguró el conductor de LAM. El arribo del ex Gran Hermano se da en un momento particular del ciclo de las mañanas de Telefe, dado que en los últimos días se filtró que hay fuertes internas en el equipo, ya que deberán rotar en la mesa de Georgina porque no hay lugar para todos por las sucesivas incorporaciones.

Walter Alfa de Gran Hermano fue a todo o nada y encaró en vivo a la hija de una figura de TN: "La invitaría"

En el programa Biri Biri que se emite por Revolución Z tuvieron como invitado al polémico exparticipante del reality show de Telefe. Allí se encuentran, entre otros, Yeyo De Gregorio, quien saltó a la fama con Casi Ángeles, y Mica Lapegüe, la actriz e hija del reconocido periodista que trabajó en TN Todo Noticias, Sergio Lapegüe.

"¿Con qué famosa o mujer de la tele te gustaría invitarla a una cita?", le preguntaron a "Alfa". Se deslizaron algunos nombres, como Yanina Latorre, aunque dijo que le gustaría ser amigo; y Laura Ubfal, sobre quien expresó: "Me invitó a mi a tomar algo. Le dije que sí, pero bueno, vengo ahí pateándola. Si me meto con Laura es en serio, es algo serio, y yo en este momento no estoy preparado para algo serio. Laura es hermosa".

En ese momento, reveló a quién invitaría a tomar algo y la respuesta descolocó a todos. "A ella", soltó en referencia a Mica Lapegüe, situación que generó el grito eufórico en el estudio. "La invitaría a tomar el te en un barco", lanzó sobre la fogosa propuesta.