Arden las internas entre Mirtha Legrand y El Trece: "El canal está podrido"

Marina Calabró reveló las internas que hay entre El Trece y Mirtha Legrand, y por qué Juana Viale no fue clara respecto a su futuro en el canal.

Juana Viale se despidió el fin de semana pasado de la conducción de los históricos programas de Mirtha Legrand tras dos años al frente de los mismos y no dejó pistas de lo que hará el año que viene. "Fue rarísima la despedida", opinó Marina Calabró en Lanata sin filtro, antes de revelar cuál será el futuro tanto de la nieta de Mirtha como de Nacho Viale.

Después de dos años alejada de la televisión para cuidarse de la pandemia del coronavirus que azotó a todo el planeta, Mirtha Legrand finalmente volvió a conducir sus programas en la pantalla de El Trece. En su lugar estuvo Juana Viale, que la reemplazó todo este tiempo y no pudo vencer a sus competidores en materia de rating. No obstante, la nieta convirtió al programa casi en un "comité de Juntos por el Cambio", como dijo Beto Casella por la cantidad de invitados macristas que llevó a las mesazas. Pasados unos días del regreso de Mirtha Legrand, Marina Calabró reveló una picante interna que vive El Trece con la diva.

"Juana Viale se ha despedido de las mesazas, pero fue rarísima la despedida", comenzó asegurando la especialista en espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre). "Está grande, ya cumplió un ciclo", opinó Santiago García, compañero de programa de Calabró, desatando las risas de todo el estudio. La periodista coincidió en que Viale "envejeció mucho los últimos años", pero también aseguró que "la edad es un estado de ánimo". De todos modos, la parte más picante de la columna de Calabró llegó unos segundos después.

"Lo que llamó la atención es la incertidumbre con la que habla del futuro", consideró Marina Calabró sobre la despedida de Juana Viale de la pantalla de El Trece. "Si usted me pregunta a mí, y por lo que averigüé, tiendo a pensar que no está cerrado el contrato con El Trece", explicó la periodista después de que Gonzalo Sánchez asegurara que la nieta de Mirtha tiene "un tema con su libertad". Marina Calabró fue un poco más allá y reveló el verdadero motivo de la incertidumbre de Juana Viale: "Es un tema más mundano, porque el canal está podrido de Nacho Viale". "Como verá, no hay definiciones sobre el 2022", cerró la periodista tras escuchar el saludo de despedida de la actriz.

Por qué Juana Viale no sigue en El Trece

Por el momento, Juana Viale no arregló su continuidad en El Trece al frente de La Noche de Mirtha. Es que los números en el rating no fueron los esperados por las autoridades del canal, en donde Adrián Suar tiene suma incidencia, y tampoco se sabe con precisión qué ocurrirá con Mirtha Legrand, alejada de la TV debido a los cuidados que tienen que ver con el coronavirus.