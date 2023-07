¡ARDE LA TV! Jorge RIAL se la volvió a PUDRIR a TINELLI y ventiló lo impensado: "Se aprovecharon de una chica"

Jorge Rial cruzó a Marcelo Tinelli nuevamente después de haber tenido una tensa discusión hace pocas semanas. El duro comentario del periodista al conductor y gerente artístico de América TV.

Jorge Rial volvió a tener un fuerte encontronazo con Marcelo Tinelli a pocas semanas de haberse cruzado en sus respectivas cuentas de Twitter. El periodista que se está recuperando de su problema cardíaco sufrido en Colombia se enojó con el conductor y gerente artístico de América TV por su aparición en los distintos programas del canal para hablar de un tema que estalló en el mundo del espectáculo.

A fines de junio, Tinelli salió a desmentir una información publicada por Rial y a raíz de eso es que tuvieron un tenso cruce a la vista de todos, ya que fue en sus redes. En esta oportunidad, el conductor de Argenzuela fue quien se le plantó al actual gerente artístico de América TV.

Es que el "Cabezón" se paseó por los distintos programas de América TV y, puntualmente en Intrusos habló con Flor de la V sobre cómo abordó Jorge Lanata el problema de salud de Wanda Nara. "Yo ayer lo escuchaba a Jorge, que lo respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo. Cuando él dice que empatizás más con la persona que tiene eso, atrás de eso, no me puedo olvidar de los cinco hijos de Wanda", dijo.

Frente a este comentario, Jorge Rial salió al cruce en su cuenta de Twitter, donde expuso su malestar por permitir que su hija Morena haya ventilado detalles familiares que se trasladaron a lo mediático. "Pero Tinelli, como gerente de programación, dejó que se hablara de mi problema de salud sin ningún límite y se aprovecharon de una chica con problemas emocionales. Doble moral y doble discurso", soltó tajante. Por el momento, el conductor de Bolívar no le respondió como sí lo hizo semanas atrás.

El escándalo por la denuncia de abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo contra Jey Mammón, que detonó un desplazamiento de la figura de Telefe y su polémica reaparición en la gala de los Martín Fierro, sigue causando repercusiones entre los famosos. Y en América TV, canal que en las últimas semanas contribuyó a limpiar la imagen del mediático en recientes entrevistas de Intrusos y Secretos verdaderos, se habría desatado una feroz interna entre Marcelo Tinelli y una importante figura que lo desobedeció y eligió no ser complaciente con Mammón.

La pelea se habría originado cuando Jey Mammón visitó algunos programas de América TV para dar su versión de los hechos ante la denuncia por abuso sexual que lo sacó de La Peña de Morfi (Telefe), debido a una rumoreada "tregua" que se habría tejido entre el polémico conductor y la señal cuya gerencia artística está a cargo de Tinelli. De forma totalmente a contramano del canal, Ángel de Brito se mostró reticente a llevar al animador a LAM y ratificó su postura contra el denunciado a pesar de la demanda que recibió.

"Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie, ni para panquequearme. Pienso lo que dije. Lo ratifico, y lo voy a sostener en la justicia", pronunció De Brito en LAM iniciando los chispazos con Marcelo Tinelli. Si bien este conflicto habría escalado a un distanciamiento entre las partes, también se filtró un reciente interés de Adrián Suar por volver a convocar a Ángel a El Trece con una nueva propuesta económica.

En tanto, las repercusiones de la pelea entre las figuras llegó a la periodista Marina Calabró, quien informó sobre las internas y la posibilidad de que Ángel de Brito se vaya de la emisora. "Me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal que les salva las papas todos los días. Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que renuncie mañana", soltó la hija de Juan Carlos Calabró en el ciclo radial Lanata sin filtro.