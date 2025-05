Un animal generó pánico en un estudio de El Trece.

Los integrantes de un programa de El Trece se sorprendieron -y algunos se asustaron- por la inesperada irrupción de un animal en el estudio en pleno vivo televisivo. Si bien se trató de un bicho inofensivo, hay muchas personas que suelen tenerle miedo o fobia a ese tipo de animales, por lo que el desarrollo de la emisión cambió de rumbo por este hecho.

Se trató del ciclo Puro Show, un magazine de espectáculos que se emite por la mañana con la conducción de Sebastián "Pampito" Perelló y Matías Vázquez. Un grillo apareció en vivo en el estudio y, si bien los presentadores no demostraron tener problema con el animal, una de las panelistas se asustó mucho y empezó a gritar.

Carolina Molinari fue la panelista que no soportó el terror y comenzó a decir: "¡Hay un grillo y le tengo fobia! Si llega a saltar acá, me muero. Le tengo pánico". Al mismo tiempo, Vázquez bromeó: "¡Si lo matás se nos va el rating, dejalo vivir!". Por su parte, Molinari no pudo conectar con el humor de Vázquez y continuó su pedido: "Le tengo mucha fobia de que me vaya a saltar encima, le tengo pánico, me hacen mal los grillos".

El fuerte cruce en pleno vivo de Yanina Latorre y Ángel de Brito

Todo comenzó cuando Dalma Maradona le respondió a Gonzalo Valenzuela después de las críticas del actor al futbolista y Yanina consideró a los dichos de la actriz como una sobrerreacción, con lo que Ángel no estuvo de acuerdo. "¿A vos cuando critican a Diego (Latorre) no te molesta? ¿Cuándo critican a Lola (Latorre) no te duele?", arremetió De Brito ante Latorre en América TV.

"No me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel, y te hablo en serio. Lola no es pedófila", le respondió Yanina, en un tono de clara incomodidad. Por su parte, De Brito no se quedó callado: "No, me estás dando vuelta las cosas, no entendés. Que vos no te banques a Maradona a mí me resbala. Lo que te estoy diciendo es que tenés que entender que a ella le afecte que critiquen de esa manera al padre".

Contundentes palabras de Daniel Gómez Rinaldi sobre Andy Kusnetzoff

Kusnetzoff fue criticado por no detenerse frente a una cámara encendida y, consultado por el tema en Intrusos (América TV), Andy intentó justificarse: “Lo único que dije fue que no me gusta que me esperen con la cámara prendida. Puede ser que uno tenga mejores días o peores”. Y agregó: “Correctamente le dije: ‘Yo no estoy, primero de mayo, me voy’. Hay veces que estás para hablar y otras que no”.

"“Es un pelotu… Siempre creyó ser Pergolini y no quedaste en nada, Andy. Vos hacías cosas peores que el chico que te fue a hacer la nota, con tres pelotu… que te dictaban las preguntas para ser gracioso cuando estabas en Caiga Quien Caiga. Lejos de calmarse, Rinaldi redobló la apuesta al hablar con Florencia de la V para Los Profesionales de Siempre: “Pobre, tiene memoria selectiva y no recuerda lo que hizo… Me molesta que cualquier famoso no le dé una nota a un cronista. ¡Ni paró!”.