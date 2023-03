Antonio Gasalla se hartó de un periodista y explotó en vivo: "Andate a la mierda"

Uno de los cronistas de Intrusos protagonizó un lamentable episodio cuando persiguió a Antonio Gasalla hasta su casa hostigándolo con preguntas hasta provocar el estallido del comediante.

Antonio Gasalla cumplió 82 años en medio de una maraña de suposiciones sobre su estado de salud y su actualidad, que motivaron a que un cronista de Intrusos (América TV) lo interceptase en la calle para hostigarlo con preguntas sobre su salud. Furioso, el comediante explotó en vivo y reaccionó de la peor forma: "No quiero que me digas pelotudeces".

Gonzalo, uno de los noteros de la calle que trabajan en el magazine de Flor de la V, presentó el informe del cumpleaños de Gasalla y las sospechas de enfermedad que estuvieron circulando y adelantó una entrevista que le hizo al actor, a quien esperó cerca de su domicilio en Barrio Norte y los hostigó con preguntas sobre los rumores. "Feliz cumpleaños hermoso. ¿Cómo te encontrás?", disparó el cronista en tono infantiloide. Enojado, Gasalla le respondió un cortante: "Estoy muy bien. Con un cumpleaños".

"¿Cómo anda de salud?, ¿cómo se siente?", arremetió el periodista, pinchando al comediante de pocas pulgas. "No sé, no me rompas los huevos. Andate a la mierda", le recriminó el actor de Esperando la carroza. "No lo estoy molestando", precisó el notero en el mismo tono. Completamente sacado, el humorista lo mandó a la mierda y cuando del otro lado recibió un '¿por qué?' se mostró lapidario: "Porque no quiero que me digas pelotudeces".

"Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama", siguió Gonzalo. "Si vas a trabajar de esto andate a la concha de tu madre", cerró Gasalla antes de volver a mandarlo a cagar segundos después de ingresar a su departamento.

Marcelo Polino contó detalles desgarradores sobre la salud de Antonio Gasalla: "Último año y medio"

En una reciente entrevista que brindó al ciclo A la Tarde, conducido por Karina Mazzocco en América TV, el exjurado de Bailando por un Sueño Marcelo Polino reveló cómo es la situación actual de Gasalla, tras enfrentar un juicio contra se exempleada doméstica. "Yo comí con él hace veintipico de días y después hablé por teléfono, no lo volví a ver. Antonio es una persona grande que pasó los 80 años y en general es muy solitario", empezó por decir el periodista.

En este marco, Polino amplió: "Nosotros somos, además de amigos, vecinos porque yo vivo en la esquina. Pero como estuve viviendo en Chile cinco meses, perdí un poco la diaria de cuando estuvo poniéndole el cuerpo a la situación judicial". Luego, explicó cómo fue que surgió la denuncia que enfrentó el actor y humorista.

"Tuvo una empleada de muchos años que cuando decidió dejar de trabajar de la casa presentó su liquidación y se encontró con que quienes debían pagarle sus cargas sociales no lo habían hecho en el último año y medio de la pandemia. Entonces, empezó una acción judicial", detalló Polino. Y aunque si bien no quiso echarle la culpa a nadie, aseguró que los familiares y el abogado de Gasalla eran los encargados de llevar estos trámites al día.