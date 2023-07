Aníbal Pachano ventiló lo impensado al aire contra Jorge Lanata: "Mi amor"

Aníbal Pachano le dijo de todo a Jorge Lanata en una entrevista que brindó a Socios del Espectáculo. La furia del director teatral contra el periodista.

Aníbal Pachano se hartó y lanzó duros comentarios contra Jorge Lanata en una entrevista brindada recientemente. El actor y director teatral no pudo ocultar su enojo con el periodista, motivo por el cual miró directamente a la cámara para dedicarle un mensaje sumamente contundente.

Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, invitó a Aníbal Pachano para tenerlo de referencia tras la escandalosa información de Jorge Lanata, quien estuvo en el ojo de la tormenta por hablar del estado de salud de Wanda Nara sin su autorización. En este contexto, el artista salió con los tapones de punta contra el conductor de PPT.

"Primero voy a dar una definición de lo que me parece como persona: es un ignorante absoluto. Me extraña de una persona que es culta, que tiene estudios y preparación, pero la ignorancia emocional es algo grave", lanzó Pachano sin tapujos. Lanata había dicho en su ciclo de Radio Mitre que Wanda Nara tenía leucemia, situación que causó revuelo en el mundo del espectáculo.

"Me parece que no tiene la menor idea de lo que sucede, es un ignorante consigo mismo. Una persona que ha transitado un montón de situaciones de enfermedad, no está en un estadío de sanación, sino que redobla una situación de no hacerse cargo de su propia problemática", agregó. Además, se refirió al momento en que el periodista dijo que "la única enfermedad que está prohibida por ley es el SIDA, que igual yo creo que ya quedó anacrónico".

"Es más ignorante todavía. No mi amor, te lo digo en cámara, no. No se dice que la gente tiene ni SIDA, ni cáncer, ni nada que se le parezca", sostuvo. Y concluyó: "Esa es una burrada tuya que no te podés hacer cargo y no tenés ganas porque te mostraría débil".

Chiche Gelblung desmintió a Lanata y tuvo una repudiable actitud con Wanda Nara

La salud de Wanda Nara se apoderó de los programas de espectáculos luego de que saliera a la luz que la conductora de Masterchef estuvo internada en el Sanatorio de Los Arcos. El tema escaló cuando Jorge Lanata filtró un supuesto diagnóstico sin la autorización de la empresaria. Algo que también hizo Chiche Gelblung en el último programa de Polémica en el bar.

La actitud del operador del Grupo Clarín generó una ola de rechazos en las redes y fue duramente criticado por varias figuras de los medios. “Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, aseguró el periodista en su programa de Radio Mitre.

Las críticas que recibió Lanata por la forma en la que se manejó fue uno de los temas tratados en la mesa de Polémica el último miércoles. Pero Gelblung sorprendió a todos al reivindicar la actitud de su colega, al punto que hizo lo mismo que él, aunque antes se encargó de desmentir la información del conductor de Periodismo Para Todos.

"No es leucemia, sino un mieloma", afirmó el panelista del ciclo de América TV. Según explicó en su programa radial, mantuvo una conversación con alguien muy cercano al tema y le brindó una información diferente a la que divulgó Lanata hace casi una semana.