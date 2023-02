Aníbal Pachano se va del país por un particular motivo: "Mucho esfuerzo"

El papá de Sofía Pachano dio a conocer por qué se va de Argentina y reveló qué país lo espera en los próximos meses. Aníbal Pachano se mostró contento por su decisión.

Aníbal Pachano dio a conocer que se va a vivir a otro país y contó que se debe a un cambio de rumbo en su vida, por lo que causó la sorpresa de todos. El coreógrafo y director teatral reveló cómo transita este momento de su carrera a nivel emocional y se mostró optimista.

Pachano cobró reconocimiento masivo en 2010 por su inserción en el jurado de Bailando por un sueño y el proyecto que lo espera en un país vecino está relacionado a ese puesto de trabajo, aunque se trata de un ciclo del que nunca fue parte. "Tengo que empezar a armar la valija porque el lunes me voy a Chile a hacer Así Baila Chile, como jurado", comenzó su descargo el artista en diálogo con Carmen Barbieri en Mañanísima.

"Me llevo todos los trajes", enunció el coreógrafo y reveló que consiguió unas cajas especiales para transportar sus icónicas galeras y sus vestuarios de superproducción que siempre utiliza en los ciclos de televisión de los que participa. "Llevo casi 70 trajes completos, ya armados. Eso viaja como si fuera una carga de una valija", soltó Pachano y cuando le preguntaron cuánto costaba enviar toda esa carga se rió al decir que era problema de la producción. "Yo bastante que ya pongo que la verdad que ha costado mucho esfuerzo y dinero. Ahora, estoy preparando unos veinte más", agregó.

Pachano reveló cuánto tiempo se quedará en Chile

El papá de Sofía Pachano dio a conocer que el ciclo de televisión del que formará parte le significará dos meses de estadía en el país vecino y solo volverá en abril unos días para hacerse unos estudio médicos. Estefanía Berardi le preguntó al artista cómo se sentía en relación a sus afecciones de salud por un tumor cerebral y soltó: "Muy bien. me mareo un poco, pero ya es parte del circo. El médico me dio permiso para viajar. Me encajo una inyección de heparina y me subo al avión (risas). Si me pasa algo, el doctor me va a comunicar con alguien".

Carmen Barbieri le preguntó al coreógrafo sobre las posibilidades de cobrar en dólares el sueldo del programa chileno y él aseguró que lo ve probable. "Está bueno pdoer trabajar en países limítrofes, se trabaja muy bien", analizo la madre de Federico Bal, quien atraviesa un complicado momento mediático por sus infidelidades a Sofía Aldrey.