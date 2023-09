Aníbal Pachano reveló lo que muchos suponían de él: "Siempre fui así"

El famoso actor y productor abrió su corazón y aclaró una duda que muchos tenían sobre él.

Aníbal Pachano reapareció públicamente e hizo una fuerte declaración sobre su vida personal. El reconocido actor no titubeó y reveló un detalle de su vida del que no suele profundizar e hizo una contundente confesión.

Invitado a Poco Correctos, ciclo que conducen Joaquín "El Pollo" Álvarez y Leandro "El Chino" Leunis en El Trece, Pachano se animó a hablar de su carrera profesional, su familia y sus proyectos que empiezan a despedirlo de los escenarios. Sin embargo, también hizo una fuerte declaración sobre su vida personal y descolocó a muchos.

Hacia el final del programa, Aníbal se sometió a la pregunta "poco correcta" de Ronnie Arias, quien profundizó sobre su sexualidad. "Tuviste una pareja hermosa, que sabe que la amo. Y fruto de eso tuviste una hija hermosa que también sabe que la amo. ¿Qué pasó en el medio?", profundizó el periodista.

"Y... me volví loca", empezó por bromear Pachano. Luego, reflexionó: "No, la verdad es que siempre fui así. Lo descubrí después pero siempre fui así". Lo cierto es que el actor se tomó con humor la situación y decidió contar la verdad de su sexualidad.

Aníbal Pachano y una confirmación que entristece a todos: "Entender el proceso"

Aníbal Pachano es uno de los coreógrafos y bailarines más famosos de la República Argentina y también se ganó el respeto de la farándula con su incursión como jurado en el Bailando por un Sueño. Es por este motivo que su vida le importa a muchos amantes del espectàculo, por lo que las declaraciones que hizo sobre su estado de salud generaron tristeza y preocupación.

En el marco de una charla en la que aconsejó a Wanda Nara para llevar adelante una enfermedad de la que aún no dio precisiones en forma pública, Aníbal Pachano abrió su corazón y explicó lo difícil que es transitar el camino sabiendo que hay un enemigo biológico al cual combatir.

“Sos una mina grande, tenés hijos, no escupas al cielo, hacete cargo. Si yo me hago cargo de por qué llegué al cáncer, voy a entender el proceso de resiliencia”, aseguró Aníbal Pachano. En diálogo con Socios del Espectáculo, el exjurado de ShowMatch agregó: "El cáncer fue un dolor tremendo para mí. Pero aprendí a hacerme cargo de la enfermedad y hacer un proceso de resiliencia”.

Culminando su reflexión, Aníbal Pachano sentenció: “La gente es ignorante emocional: eso es no tener empatía, no entender al otro. Me hago cargo. Ahora, eso no significa que vos podés decir lo que quieras. Ojalá que ella no tenga nada, le mando un beso grande, pero si tuviera: recomiendo que toda la familia se siente y pueda hacer una resiliencia de qué es lo que pasa, por qué pasa. Todos juntos”.