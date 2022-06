Angustiante confesión de Guido Kaczka sobre la televisión: "Me da culpa"

El conductor de televisión reflexionó sobre los motivos por los que dejó la actuación. Guido Kaczka habló sobre su vínculo con su trabajo.

Guido Kaczka dio a conocer cómo se siente tras haberse dedicado de lleno a la conducción de televisión y abandonado la actuación. El presentador de ciclos como Bienvenidos a Bordo y Los Ocho Escalones reconoció que tiene sentimientos encontrados al respecto.

"(Dejé la actuación) básicamente porque hacía de otro. Eso de esperar para hacer las escenas. Y cuando conducís, sos vos. El encuentro que se genera es más auténtico. Me di cuenta de que nunca me la creí del todo. A ver: el actor siempre es actor", comenzó su descargo al respecto el exesposo de Florencia Bertotti. Y agregó: "Es una profesión que de algún modo hay que mimarla".

Kaczka reveló que en algún punto se arrepiente de haberse despegado de la actuación por completo: "De hecho, hoy me da cosa haberla dejado, hasta culpa para serte honesto. Pero la realidad es que disfruto mucho de la conducción".

"Me gusta esto de la interacción con el participante. Preguntarle: ‘¿Cómo te va en la mueblería?’ Y me lo cuenta a mí. Y yo lo escucho a él. Se da un vínculo más genuino", soltó. Y reflexionó: "El yo, el ego, es un dramón porque te complica el vínculo, te complica la relación. Y somos nada más que las relaciones que tenemos. Soy muy intuitivo también. Me ha pasado de intuir qué participante va a ganar y sucede".

Guido Kaczka sobre su vínculo con Flor Bertotti

"Nos llevamos muy bien. De hecho, nosotros mismos nos reímos y decimos: ‘Esto podría ser un desastre’. No todas las familias ensambladas la llevan bien. De hecho, Sole tiene muy buena relación con Romeo y con Flor", expresó el conductor de TV en alusión Bertotti, con quien estuvo casado desde 2006 hasta 2010, con quien tuvo a su primera hijo, Romeo.

La propia Flor Bertotti habló con Socios del Espectáculo en las últimas semanas y contó cómo es su relación con Kaczka: "Nos organizamos perfecto. Estamos súper organizados, a full con la paternidad y maternidad”. Luego, agregó: “Somos un buen equipo y siempre que uno tiene algo, el otro lo cubre. La prioridad siempre es Romeo y el objetivo principal es que él esté feliz. Naturalmente nos llevamos bien y estamos ahí con el rol de padres súper comprometidos. Tenemos un ida y vuelta grande constante, también con la mujer de Guido. Hay muy buena onda, siempre ayudándonos".