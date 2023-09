Ángel de Brito reveló la confesión que le hizo Silvina Luna antes de morir

Ángel de Brito reveló detalles sobre la última conversación que tuvo con Silvina Luna antes de su fallecimiento.

Ángel de Brito es un periodista de espectáculos y presentador de televisión, más conocido por ser el conductor de LAM (América TV). Tras la muerte de Silvina Luna, que generó un fuerte impacto en la industria de la televisión, De Brito, quien conoce a Silvina desde hace más de 20 años, reveló detalles sobre la charla privada que mantuvo con ella poco tiempo antes de su partida. Según su relato, la modelo presentía que su tiempo en este plano estaba por terminar.

En más de una oportunidad, el periodista compartió espacio de trabajo con Luna, quien saltó a la fama en el año 2001 tras su paso por la casa de Gran Hermano (Telefe). Por esta razón, tiene una gran cantidad de anécdotas junto a la modelo, y a pocos días de su fallecimiento, dio a conocer cómo fue la última conversación que tuvieron, en la que Silvina le dijo unas palabras que jamás olvidará.

“Ese día Silvina estaba muy débil. Tenía muchas ganas de hacer esta nota porque la habíamos programado varias veces y la tuvo que suspender justamente por las diálisis, porque quedaba muchas veces de cama y no podía salir a la calle”, recordó el conductor. Y agregó que Silvina le decía que estaba esperando a estar más fuerte para ir a los programas y contar todo.

"Se había prometido no llorar, obviamente en algún momento de la nota lo hizo. Yo tuve la sensación particular de que esa era la última vez que la iba a ver, porque cuando terminó el programa, estuvimos charlando a un costado y estaba muy sensible y muy débil. Me decía ‘yo no sé si voy a salir de esto’”, sumó, conmovido.

Y a pesar de que Silvina tenía "toda la fe y toda la fuerza" para luchar con su salud, presentía que no iba a lograrlo. "Me decía ‘Ángel no sé si voy a encontrar la forma; lo voy a intentar de todas las maneras’. Veía un panorama negro por la bacteria, por la posibilidad del trasplante, porque sabía que eso que tenía en el cuerpo, a pesar de que llegara el trasplante, iba a seguir estando. Era todo desolador”, concluyó.

El desgarrador mensaje de De Brito tras la muerte de Silvina Luna

De Brito se mostró sumamente afligido por la muerte de la modelo y la despidió con un cálido posteo en sus redes sociales. “¡Más de 20 años trabajando juntos, siempre alegre! ¡Así te voy a recordar!”, escribió el conductor, junto a varias fotos en las que aparece con la modelo. "Miles de anécdotas, como cuando nos casamos en una improvisada falsa boda. ‘Ya que estamos acá, casémonos’, me dijo y usurpamos un altar ajeno (el de Karina Jelinek)”, rememoró.

Hacia el final de la publicación, hizo un contundente pedido de justicia, en relación a la mala praxis que el doctor Aníbal Lotocki cometió con Luna: “¡Por tu memoria y tu sufrimiento, vamos a intentar que tu pesadilla se convierta en justicia! ¡Te quiero, Moon! #SilvinaLuna #QEPD”.