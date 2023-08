Ángel de Brito reveló el futuro laboral de Jorge Lanata tras su internación: "No va a volver"

El periodista de espectáculos contó con detalles la delicada situación de salud de Lanata.

Tras conocerse la noticia de que Jorge Lanata había sido internado, empezaron a salir muchas especulaciones sobre su estado de salud. Por este motivo, Ángel de Brito contó algunos detalles desconocidos del diagnóstico y reveló cómo será el futuro laboral del periodista.

A penas inició la emisión de LAM del jueves 24 de agosto, el conductor reveló a que se debió la internación de Lanata. "Jorge Lanata se descompensó el día que Marina Calabró dio la información del romance de Javier Milei y Fátima Florez. Él hace el programa desde su casa y salió del aire. Se empezó a sentir mal y antes de desmayarse decidió salir", empezó por decir.

En este marco, el periodista sumó: "Él es trasplantado y diabético, tiene varios problemas de salud, y está teniendo en este momento problemas para estabilizar la glucosa. Sigue internado, no le dieron el alta todavía". Asimismo, declaró: "En principio es una infección urinaria, está controlado, pero los medicamentos tienen que hacer efecto, más el tema del azúcar. Hay que estabilizarlo para que pueda volver a trabajar".

Finalmente, De Brito dejó en claro que, por el momento, Lanata está enfocado en su salud y no tiene fecha pautada para volver al trabajo. "No va a volver al trabajo hasta que esto no mejore. Está bien, pero está en la Favaloro internado, acompañado por su esposa", aseguró el periodista, por ende, quedó claro que la emisión de este domingo de Periodismo para todos quedará pospuesta.

Lanata se espantó por la práctica de Milei: "Un tipo que hace eso"

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann comentaron espantados una práctica que realiza de forma habitual Javier Milei en su intimidad. "No es una broma", analizó preocupado el conductor del Grupo Clarín, preocupado con la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza triunfe en las próximas elecciones, tal como hizo en las PASO del pasado 13 de agosto.

Tras los impactantes resultados que se dieron en las elecciones PASO, los periodistas políticos de todos los medios intentaron analizar cómo Javier Milei logró imponerse ante los demás candidatos. En eso estaban Jorge Lanata y Eduardo Feinmann en el pase que protagonizan en Radio Mitre cuando se refirieron a una práctica habitual de Milei y la incertidumbre que genera su voto en las próximas elecciones generales.

"No sabés para dónde va a dispararse el voto", consideró Feinmann. Por su parte, Lanata comentó espantado: "A ver si nos entendemos. Milei, a través de una medium, habla con su perro muerto. ¿Entendemos esto? No es una broma". "Conan le da las directrices de su política. Cuáles son los ministros que tiene que poner", se sumó el también conductor de LN+.

"Entonces, si hoy estamos todos hablando de un tipo que hace eso, ese tipo puede ganar. Porque es tan irracional que la adhesión a él está llegando por cualquier otra cosa. No importa lo que digamos de él. No le quitó un voto la venta de cargos ni la de órganos", siguió Lanata con su análisis. Además, remarcó que el momento de Milei le hacía recordar a Donald Trump: "Trump en un momento dijo ‘yo puedo matar a alguien en la 5ta. Avenida en este momento y no me pasaría nada’. Tenía razón".

"Existe esta cosa de la posverdad, que no importa lo que muestres que la gente ratifica su creencia en lo que piensa. Eso lo acerca", agregó. Para cerrar, Lanata aseguró: "No es serio, y por algún motivo la gente lo vota. Es muy probable que gane una persona que dice cualquier cosa y que igual gana".