Ángel de Brito hizo una inesperada revelación en el final de LAM: "Pronto lo sabrán"

El ciclo que el periodista condujo durante seis años por la pantalla de El Trece llegó a su fin.

Ángel de Brito expresó sentidas palabras en la última emisión de Los Ángeles de la Mañana y todas las panelistas terminaron con lágrimas en los ojos. Después de seis años al aire, uno de los ciclos de chimentos que más ha marcado agenda llegó a su fin, por decisión del conductor, a pesar de marcar buenas mediciones de rating.

"Cerramos acá LAM, cerramos arriba de todo, en la cresta de la ola, nos vamos felices", comenzó su descargo el periodista y luego aseguró que lo llena de orgullo haber sido la cabeza de un programa como ese: "Orgullosísimos de esta marca que fue LAM. Vamos a empezar a hablar en pasado".

De Brito continuó con un mensaje a todos los televidentes que han acompañado al programa en estos años y enunció: "Que tengan un gran año, con mucha salud, que tanto nos ha costado en estos dos años tan complicado". Acto seguido, dejó en claro que no se retirará de la televisión y que en el 2022 será parte de un nuevo proyecto, aunque dejó con la intriga al público: "Nos vemos el año que viene... en algún lugar, muy pronto lo sabrán. ¡Chau!".

El anuncio de Ángel de Brito sobre el final de LAM

Hace un par de semanas, el conductor hizo pública su decisión de dejar atrás LAM y explicó sus motivos: "Es una decisión personal mía terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones", comenzó y luego hizo referencia a que hacía quince años que trabajaba de corrido, por lo que necesitaba un descanso: "Decidí puntualmente esto. Hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasará más adelante".

"No sé qué voy a hacer, pero voy a seguir ligado a Mandarina", aclaró luego, en alusión a que seguirá trabajando para la productora de LAM, cuyo dueño es Mariano Chihade, esposo de Mariana Fabbiani. "Lo quise anunciar abruptamente y concreto porque me parecía que lo tenía que contar yo".

En cuanto a su cariño por las "angelitas" que han pasado por su programa, el periodista expresó: "Con todas volvería a trabajar, con las seis. Para mí fue el mejor elenco de LAM de todos los que tuvimos y la pasamos muy bien y lo disfrutamos mucho".

La angustia de Yanina Latorre en su último programa

"Creo que este fue el mejor equipo de LAM. Es un grupo relindo. No puedo creer que no voy a venir más", dijo entre lagrimas la esposa de Diego Latorre, por el final del ciclo. "En este programa sufrí, me divertí, la pasé bomba y llegó a su fin".